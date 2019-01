Krušné hory, Boží Dar – Silné sněžení, velký vítr a uzavřené silnice. Horská města žádají řidiče, aby cestu k nim odložili.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/David Taneček

"Pokud opravu nemusíte, nikam nejezděte. Aktuálně je průjezdná pouze cesta do Kadaně přes Hradiště. Neprůjezdno je na Klínovec, Měděnec a do Výsluní," píšou na svém oficiálním webu města Vejprty.

Město Boží Dar vyzývá od úterního odpoledne řidiče, aby nejezdili do vrcholových partií Krušných hor, zejména do oblastí kolem města. Silné sněžení a vítr komplikují dopravu. „V současné době jsou komunikace uklízeny s maximálním vypětím sil, ale vzhledem k tomu, že vydatné sněžení a silný vítr mají trvat do středeční noci, není zřejmé, zda se podaří udržet komunikace sjízdné,“ popsal situaci v úterý 8. ledna starosta Božího Daru Jan Horník.

Pravděpodobně dojde k uzavření silnice II. třídy z Božího Daru směrem na Neklid, Klínovec a Vejprty, cesta na vrchol Klínovce je už uzavřená úplně. Obdobné varování platí pro pěší turisty a běžkaře o omezení jejich pohybu na hřebenech Krušných hor.