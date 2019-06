Aby upozornil na vážně nemocné děti a pomohl vydělat na jejich sny, objel pro ně na kole Česko, vystoupal na Sněžku a na kole se vydal ze Slovinska do Jirkova. Loni spolu s Jirkovany zdolal dvojí rekord v jízdě na rotopedu. V sobotu 15. června je tu další Cesta proti bolesti, za níž stojí jirkovský filantrop Milan Dzuriak. Odehrávat se bude v poklidnějším duchu. Opět ale pomůže nemocným dětem: Honzíkovi z Chomutova a Míše ze Sokolova.

Hlavní dějiště tentokrát nebude na náměstí, ale přesune se do Svojsíkových sadů. Program bude zaměřený především na nejmenší návštěvníky. „Loni jsme měli připravené pohádkové sklepení a podzemí bylo narvané k prasknutí, takže jsme to tentokrát pojali tak, aby se bavily hlavně děti,“ nastínil zakladatel Nadačního fondu Cesta proti bolesti Milan Dzuriak. „Bude to v uvozovkách dětský den,“ dodal. Malí návštěvníci v parku najdou řadu soutěží, ale také exotické papoušky.

Tak vypadala Cesta proti bolesti loni:

Na programu bude také vystoupení kapel a tradiční charitativní běh přes Olejomlýnský park. Trasa je dlouhá půldruhého kilometru.

Rámec letošní cesty je ale viditelně skromnější. „Loni jsme měli velkého sponzora, takže jsme si mohli dovolit pozvat kapelu Sto zvířat,“ vysvětlil člen správní rady nadačního fondu Bedřich Fryč. „Já i Milan navíc řešíme soukromé věci, takže jsme neměli tolik času. Program jsme proto udělali komornější,“ dodal.

Veškeré finanční dary, které návštěvníci věnují, poputují ve prospěch Míši Michálkové ze Sokolova. Devítiletá holčička bojuje s těžkým postižením a potřebovala by chirurgickou odsávačku a tablet pro rozvoj jemné motoriky.

„Michalka je moc veselé dítě, miluje hudbu, ale bohužel nemluví, neumí bez opory sedět a je celý den v plenkách,“ přiblížila maminka Michaela Kantorová. „Ráda bych pro ni pořídila tablet, aby se u ní mohla lépe rozvíjet jemná motorika a bylo možné se s ní případně nějakým způsobem domluvit,“ přála by si. Tablet si rodina dovolit nemůže, velká část peněz jde na rehabilitace, zdravotní materiál a léky.

Obdarovaný letos bude také devítiletý Honzík Pelc z Chomutova, který je onkologicky nemocný. Od organizátorů motoristických závodů Triola Cup dostane notebook.

Aktivity nadačního fondu podpoří také organizátoři bolebořského sochařského sympozia, manželé Pittnerovi. V sobotu mu předají výtěžek z prodeje uměleckých děl.

Bolesti navzdory

Za Cestou proti bolesti stojí od samého začátku 23letý Milan Dzuriak z Jirkova. V dospívání se na špičkové úrovni věnoval atletice, jeho plány ale zkřížila Bechtěrevova choroba a nemoc kyčlí. Navzdory vlastní bolesti se vrhl na pomoc handicapovaným dětem a oslovuje dárce ochotné finančně pomoct.

Za svou filantropickou činnost získal celorepublikové ocenění Nadace Via.

Cesta proti bolesti, Svojsíkovy sady, 15. června

13 – 18 hodin: soutěže pro děti, ukázka chovu papoušků, fotokoutek

14 hodin: vystoupení skupiny Zlej sen

16 hodin: start tradičního charitativního běhu

16.30 hodin: Petra Börnerová Trio (blues)