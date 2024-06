I tentokrát se pořádaly na řece v centru města závody gumových kačenek, které diváky poprvé uchvátily už před dvěma lety. Roztomilých hraček se nyní podařilo prodat více než čtyři sta a závody se musely jet ve čtyřech kolech. Lidé přispívali také dalšími způsoby. Házeli peníze do kasičky, kupovali trička s logem Cesty proti bolesti, prodávaly se věci darované sponzory a také přívěsky na klíče s kačenkami. Ty vytvořila teprve desetiletá Amálka.

„Oslovila nás a nakonec měla na akci svůj stánek. Měla ohromný úspěch, lidé k ní chodili nakupovat,“ vyzdvihl člen pořádajícího Nadačního fondu Cesta proti bolesti Bedřich Fryč. „Moc ji to bavilo, seděla tam s babičkou,“ doplnil. Celou získanou částku Amálka po odečtení nákladů předala nadačnímu fondu.

V místě pořádání akce se podařilo vybrat více než 38 tisíc z celkové částky.

Peníze poslouží dětem, které mají kvůli lékařské diagnóze ztížený start do života. Tři z nich mají poruchu autistického spektra. Čtyřletá Viktorka následkem toho začala později chodit, nemluví a hůře rozumí. Díky výnosu z benefiční akce bude mít uhrazenou ergoterapii. Jedná se o typ léčby, kdy probíhá učení tou nejpřirozenější formou, tedy pomocí her a zábavy.

Stejnou terapii bude mít zaplacenou také Jiřík. Pětiletý chlapeček se narodil jako zdravé děťátko, v kojeneckém období se ale potýkal se zdravotními potížemi a i po operacích byl často nemocný. „Postupně přestal mluvit, stal se zakřiknutým a mamince začalo být jasné, že je u Jiříka něco jinak,“ popsal člen nadačního fondu. Další návštěvy odborníků odhalily, že je za tím porucha autistického spektra. Kromě ergoterapie získá také speciální tablet a další pomůcky, které usnadní každodenní péči o něj.

Stejnou diagnózu má také šestiletý Dominik. I on se narodil jako zdravé miminko a do jeho 16 měsíců nebylo poznat, že by mohl mít nějaké potíže. Postupně se však horšily jeho dovednosti, přestal komunikovat, chodit a nechtěl jíst. Chlapeček navštěvuje speciální třídu ve školce a v září půjde do první třídy speciální školy. Pomohl by mu dětský rotoped, na kterém by mohl protahovat nožky, a sedací odpočinkový vak. Obojí mu bude díky výnosu dopřáno.

Čtvrtý je šestnáctiletý Lukáš, který žije v Ústavu sociální péče v Žatci. Chlapec je invalidní a trpí mentální retardací. „Protože nemá příjmy, nemůže na výlety, což je Lukášovi líto. Dostane proto šek na 10 tisíc korun, darujeme mu také tablet,“ zmínil Fryč.

S charitativní kampaní Cesta proti bolesti začal v roce 2015 Milan Dzuriak z Jirkova, mladý muž, který je sám nevyléčitelně nemocný. Protože nechtěl propadat pocitům marnosti, snažil se překonávat své limity na cestách po Česku a zahraničí ve prospěch dětí s postižením. Za své úsilí dostal od Nadace Via prestižní ocenění Bona Via. Později stanul v čele současného Nadačního fondu Cesta proti bolesti.

Jak Milan prozradil, zpočátku nedoufal, že by se akce dočkala tolika opakování. „Když jsem s tím přišel za bývalým starostou, myslel jsem si, že to bude jednorázová akce. Ale jelikož měla u lidí veliký ohlas, řekli jsme si, proč ji nedělat víckrát. Dokud bude mít takovou sílu, že reálně bude moct pomoct, byla by škoda s ní skončit. Díky tomu za sebou máme osmý ročník, protože lidé pořád chodí a baví je to,“ dodal spokojeně.

