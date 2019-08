„Cílem našeho snažení je vyvážená dohoda. Někdy ale není možné jí dosáhnout, protože to názorové a osobnostní nastavení lidí neumožní,“ načrtla mediátorka. Podle jejích slov se podaří dohodu přijmout v 80 procentech případů.

Typicky přichází rozvádějící se pár, který potřebuje řešit výživné, péči o děti, styk potomků s příbuzenstvem a výchovné principy. „Ke složitějším případům patřil jeden, který mi poslal soud. Mezi bývalými partnery byla velká sociální nerovnost, kdy muž měl základní vzdělání a žena vysokoškolské. Vydělávala víc a byla to ona, kdo měl doma hlavní slovo, s čímž se muž těžko smiřoval. Nakonec odešla za jiným, mladším partnerem,“ vylíčila mediátorka. „Mají dvě děti a on rozchod nesl velmi těžce, dělal své bývalé ženě naschvály. Kdykoli se viděli, byla z toho scéna, oba prožívali emoce spojené s rozchodem velmi bouřlivě, a to i na sezení u mě. Trvalo dlouho, než obě strany pochopily, že ten, kdo neshody odnáší nejvíc, jsou děti,“ dodala.

Její díl práce dopadl dobře, emoce rodičů se podařilo zkrotit a přivést je k dohodě ohledně dětí.

Očima toho druhého

Mediátorka nedává konkrétní rady, vede zúčastněné otázkami, které je nutí k zamyšlení a umožňuje klientům, aby na problém nahlédli očima toho druhého. Jedno sezení zpravidla nestačí, mediace se odehrává během tří až pěti setkání, kdy každé z nich trvá v průměru tři hodiny.

To nejkratší a přitom úspěšné sezení vydalo na jedinou schůzku. Týkalo se babičky, která měla v pěstounské péči vnučku. Její dceru propustili z vězení, šlo o bývalou narkomanku. „Obě ženy si měly nastavit pravidla, jak se starat o holčičku, jenže spolu nemluvily. Když přišly sem, zjistily, že mají společného mnohem víc, než si dokázaly uvědomit. Vyjasnily si řadu věcí a obě odcházely spokojené. Bylo to krásné,“ dodala mediátorka s uspokojením.

Výsledná dohoda bývá nejčastěji písemná. Následně ji může potvrdit ještě notář nebo schválit soud. Díky shodě a zklidněným emocím pak často odpadá „praní špinavého prádla“ před soudem.

Mediace je placenou službou. Protistrany, které přijdou o své vůli, platí tisíc korun za hodinu, pokud je pošle soud, tak 400. Zdarma ji budou mít klienti dluhové poradny Městského ústavu sociálních služeb Jirkov, a to díky jeho nejnovějšímu projektu, který je finančně podpořený z evropských fondů.

„Je to projekt postavený na podpoře klienta dluhové poradny po celou dobu, kdy splácí. Zadlužení může vyvolat problémy v rodině, k tomu se může přidat i ztráta práce a jiné životní katastrofy,“ nastínila ředitelka Eva Šulcová. „Chceme jim pomoci zvládnout situaci a k tomu je potřeba, aby zabrala celá rodina. Snažíme se ji tedy obklopit odborníky,“ dodala. K týmu patří sociální pracovníci, mediátor, ale i právník. Sociální poradnu zájemci najdou v Jirkově U Dubu, na 4. Základní škole a v patře nad lezeckou arénou v Ervěnicích.