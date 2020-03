Pracovní cesty vysokých představitelů Ústeckého kraje do zahraničí stojí statisíce korun ročně. Jejich úkolem je reprezentovat a navazovat spolupráci, o smyslu těchto cest ale opozice a veřejnost někdy pochybuje. V případě nedávné šestidenní cesty do Vietnamu dokonce padají slova o „rodinné dovolené“ za veřejné peníze.

Do asijské země totiž vyjel náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek (KSČM) a jeho přítelkyně Darina Kováčová coby krajská zastupitelka (ANO). Členy delegace byl i náměstek hejtmana pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zdeněk Matouš (ČSSD), vedoucí odboru dopravy Jindřich Franěk a vedoucí odboru regionálního rozvoje Pavel Hajšman.

Cílem cesty bylo město Rach Gia v provincii Kien a ostrov Phu Quoc, kam delegáti přijeli na pozvání Lidového výboru. „Cesta navázala na návštěvu vietnamské delegace v Ústeckém kraji, kdy jejich zástupci navštívili například Univerzitu J. E. Purkyně a Krajskou zdravotní,“ nastínil Komínek. „Smyslem bylo připravit memorandum o vzájemné spolupráci, ze kterého vyplyne, v čem jsme si schopni a ochotni pomoci,“ dodal s tím, že podepsané by mělo být na podzim.

Spolupráce se má týkat cestovního ruchu, zdravotnictví, školství, životního prostředí a rozvoje integrované dopravy, která ve vietnamských podmínkách téměř úplně chybí.

Nejdražší byly letenky

Náklady na cestu dosáhly 393 tisíce korun. Nejdražší položkou byly zpáteční letenky z Prahy do Ho Či Minova města, které stály téměř 68 tisíc korun na osobu, což je zhruba čtyřnásobek toho, co obvykle stojí let ekonomickou třídou.

Kritikům cesty do Vietnamu také neušlo, že se mezi delegáty kromě Komínka dostala i jeho přítelkyně Darina Kováčová, která je jen řadovou zastupitelkou kraje. „Vypadá to na fajn rodinnou dovolenou,“ glosoval Jiří Svoboda z Chomutova. Podobných poznámek se na sociálních sítích objevilo více, ať už je psala veřejnost nebo politici. Na zahraniční cesty ale jezdí i další řadoví zastupitelé, jak podotkla mluvčí hejtmanství Magdalena Fraňková s tím, že o složení delegace rozhodla rada Ústeckého kraje.

„Má partnerka je členkou komise pro zahraniční vztahy. Byla také na několika zahraničních cestách s hejtmanem, tehdy se ale nikdo neptal,“ poznamenal Komínek. „Cesta do Vietnamu měla původně proběhnout už loni na jaře, byla ale zrušená. Měla jet i tehdy a také tenkrát to vyvolávalo senzaci,“ dodal.

Pracovní cesty do zahraničí v režii Ústeckého kraje se odehrávají každoročně. Loni stály v souhrnu 708 tisíc korun. Vysoké částky udivují opozici, která hledí skepticky na většinu těchto pracovních cest.

Kritika opozice

„Nevím, co mají takového výlety do zahraničí přinést. Místo nich by se měli představitelé kraje věnovat své práci tady doma,“ míní krajský zastupitel Jiří Kulhánek (ODS). „Nejde o jediný případ. Například náměstek hejtmana pro školství Petr Šmíd letěl do Sultanátu Omán, kde kraj údajně pomáhá se založením střední školy. Déle než tři roky ho zveme do Kadaně, aby navštívil školní statek Jezerka, protože tu chceme obnovit zemědělské školství. Zatím se v Kadani neukázal,“ poznamenal Kulhánek.