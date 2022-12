Zdroj: Deník“Pojali jsme akci velkolepě, protože chceme ukázat, že se dají i na relativně malé škole dělat velké věci,” uvedla zástupkyně ředitele Pavlína Černohorská. Na společné zpívání koled se škola po všech stránkách chystá už od poloviny listopadu. “Máme porady, abychom vše sladili, a žáci trénují koledy na hodinách hudební výchovy,” přiblížila.

Projekt Česko zpívá koledy pořádá Deník už dvanáct let, takže se z něj stala milá tradice. Řadu let se do něj zapojuje právě i Základní škola Petlérská. “Je to pěkně vymyšlená akce. Jsme škola, která má hodně žáků z vyloučených lokalit, a tak je příjemné, že se s nimi můžeme takto setkat a společně oslavit adventní čas,” ocenila zástupkyně ředitele.

Přehled dalších míst, kde se bude ve stejný čas zpívat šest koled v určeném pořadí, najdete zde www.ceskozpivakoledy.cz.