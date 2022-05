Nová výstava porcelánu, pohádkových postaviček a zámecké komnaty vrácené do stavu z historických fotografií. Zámky Klášterec nad Ohří a Červený Hrádek v hlavní sezóně ukážou řadu novinek, vstupné přitom nezvednou.

Raně barokní zámek Červený Hrádek brzy nabídne pohled na chodbu zařízenou původním nábytkem z doby, kdy ho spolu s panstvím vlastnil šlechtický rod Hohenlohe – Langenburg.

„Několik kusů nábytku se podařilo vypátrat muzejníkům z chomutovského oblastního muzea. Jsou to poměrně cenné a vzácné kusy, nejstarší jsou ze šestnáctého století,“ přiblížila kurátorka sbírek Hana Zvalová. Stolky, skříňky, psací stůl a křesla poputují do prvního patra.

FOTO: Tohle není fotka! Jirkov má na zdi dokonalý obraz zámku Červený Hrádek

Zpět v čase se vrátí i pracovna, které chce kurátorka vrátit podobu zachycenou na historických fotografiích z dvacátých a čtyřicátých let minulého století. „Ráda bych ji opět ´překlopila´ do podoby loveckého salonku. Postupně se o to snažíme, podařilo se nám pro něj získat paroží, obrazy a díky dárkyni i pohovku s vysokým opěradlem a krásným polstrováním ze začátku dvacátého století,“ pochvaluje si.

Od loňského roku byl prohlídkový okruh rozšířený o prvorepublikovou ložnici s růžovou koupelnou. Ta bude vbrzku doplněná. „Když jsme pátrali po historickém nábytku, podařilo se nám objevit pár zajímavostí pro dovybavení koupelny. Bude to zajímavá ukázka toho, co lidé tenkrát skutečně používali,“ poznamenala Zvalová.

V hudebním salonku čerstvě přibyl gramofon z roku 1910 a numismatický kabinet je bohatší o vzácnou dvacetikrejcarovku, což bylo nouzové platidlo za první republiky. Tento úlovek má zámek uložený v trezoru, ve svých prostorách ale vystavuje kopii.

Porcelán po babičce

Klášterecký zámek je pověstný tím, že v něm sídlí největší muzeum českého porcelánu. Nověji se k jeho exponátům řadí i kousky darované lidmi z celé republiky, které neustále přibývají.

„Říkáme tomu poklady z půdy,“ nastínil šéf klášterecké kultury a ředitel zámku Petr Hybner. „Dárci nám nosí porcelán, který už nechtějí mít doma. Jejich babičky a dědečkové ho kdysi považovali za vzácný, mladší generace o něj ale příliš nestojí a když se stěhuje, zbavuje se ho,“ vysvětlil, z jakých zdrojů novější kusy zámek získává. Dokáže jimi naplnit celých pět místností. Výstava bude zahájena začátkem června.

Expozice vojenství v jízdárně na Červeném Hrádku definitivně končí

Ve stejném čase se návštěvníkům otevřou další dvě atrakce. Rozšířená bude výstava pohádkových postaviček a strašidel, jíž patří sklepní prostory, a zmrzlinu, zákusky i kávu začne opětovně nabízet zámecká cukrárna. Ta procházela od loňského roku opravami, brzy ale dostane nový nábytek a zase přivítá návštěvníky.

Prestižní kulturní událostí, kterou zámek každoročně pořádá, bývají Klášterecké hudební prameny s mezinárodními houslovými kurzy a účastí houslového virtuosa Jaroslava Svěceného. Konat se bude i letos v červenci, tentokrát však s možností opatřit si vstupenky online.