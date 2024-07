Rekonstrukce fasád Červeného Hrádku v Jirkově jde do finále. Zbývá už jen poslední, čelní strana, zbylé tři jsou už hotové. "Čelní stranu zámku obežene koncem srpna lešení a začne se zde dělat nová venkovní omítka. Vše by mělo být hotové do poloviny října, kdy už bude mít Červený Hrádek zcela nový kabát," uvedlo město Jirkov na sociální síti Facebook.