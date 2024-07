Rekonstrukce fasád Červeného Hrádku v Jirkově jde do finále. Zbývá už jen poslední, čelní strana, zbylé tři jsou už hotové. "Čelní stranu zámku obežene koncem srpna lešení a začne se zde dělat nová venkovní omítka. Vše by mělo být hotové do poloviny října, kdy už bude mít Červený Hrádek zcela nový kabát," uvedlo město Jirkov na sociální síti Facebook.

Stavební práce začaly v březnu. Vše probíhá za plného provozu zámku. Na zámku se rekonstruovaly především staré nátěry, omítky, okapy, hromosvody, a udělaly se drobné restaurátorské práce. Nová fasáda je v okrové barvě. Rozhodly o ní především památkáři, kteří se snažili, aby zámek měl stejnou barvu jako v minulosti.

"Rekonstrukce zámku je jednou z největších investičních akcí tohoto roku. Je celá hrazena z rozpočtu města. Náklady se předpokládají přes 22,6 miliónu korun," uvedlo město.

