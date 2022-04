Zdroj: Deník„Je to jedna z variant preferovaných obcí, protože nebude znamenat bourání domů a ani lidé nebudou nuceni se stěhovat," okomentovala starostka Zdeňka Peroutková. Přesto však nejde o žádný ideál. „Ani tato varianta nám nedělá radost, je to jen menší zlo. Na rozdíl od ostatních se však ´čtyřka´ k nové výstavbě pouze přiblíží. A ani k tomu vlastně nemuselo dojít, kdyby stát vydal rozhodnutí o trase obchvatu dříve a nová zástavba by tak ani nevznikla,“ dodala na účet zhruba dvacet let starých plánů, jak zkapacitnit „třináctku“ a vyvést ji ze středu obcí.

Přeložka má jít podél ochranných valů, které mezi obcí a šachtou nechali navršit těžaři. Vedení obce mrzí, že má pokračovat nahoru k dubovému háji, za kterým se napojí na současný dopravní uzel v Chomutově – Nových Spořicích. „Nejlepší by bylo, kdyby šla podél valů a poté se napojila na současnou R7," míní starostka.

„Třináctka“ bude od Chomutova po Klášterec čtyřproudá a se čtyřmi křižovatkami

Další preferovanou variantou Černovic byla kromě finální „čtyřkové“ také „dvojková" s raženým tunelem. Ta ovšem byla neekonomická, jak vyplynulo z technicko-ekonomické studie. Kvůli nim obec v loňském roce vyhlásila stavební uzávěru, aby se území ochránilo pro veřejně prospěšnou stavbu. Opatření bude platné do doby, než zastupitelstvo vydá změnu územního plánu, nejpozději však do konce následujícího roku.

Vůči stavební uzávěře se ohradilo několik firem a majitelů soukromých pozemků, kteří mají v plánu stavět domy, nebo už dům mají a bojí se negativních dopadů stavby. Vyjádřil se ale také Krajský úřad s upozorněním, že je potřeba respektovat plochy a koridor nadregionálního záměru.

Další obyvatelé Černovic se na přeložku dívají různě. Záleží nakolik jsou vzdálení od plánované stavby a jaké byly jejich původní představy.

„Když jsem tu před lety kupoval stavení, mamka si ze mě dělala legraci, že nám postaví nad hlavou dálnici a budou nám sypat bordel do dvora,“ zmínil jeden z místních. „To znamená, že jsme se s tím učili žít od první chvíle. Myslím si, že je přeložka důležitá, a je v pořádku, že ji postaví,“ dodal smířeně.