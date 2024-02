Například v chomutovské jídelně Koruna vydá host za polévku a hlavní chod 130 až 135 korun. Za tyto peníze si pochutná například na samuraji z kuřecího masa, moravském vrabci s bramborovými knedlíky a špenátem, nebo haluškách s uzeným masem a zelím.

Jídelna v Rooseveltově ulici začíná na 150 korunách za polévku a hlavní jídlo. Restaurace v chomutovském hypermarketu Globus na 119, tamní strávníci se ale mohou dostat i na 184 korun za hovězí vývar a svíčkovou na smetaně.

V klasické hospodě Pod kaštany v Jirkově se lidé obvykle nají za 180 korun. Za čtyřicet je polévka a za 140 zvěřinová sekaná s kaší, španělský ptáček s rýží či pečený marinovaný bůček.

Podle tamního provozního se ceny za jídlo ve srovnání s uplynulý rokem navyšovaly jen nepatrně. „Snažili jsme se lidi nenaštvat, proto jsme jídlo nezdražovali. Dražší je ale samozřejmě alkohol i nealko nápoje,“ podotkl Miroslav Babka.

Kvůli vyšším vstupům a inflaci stouply ceny například v chomutovské restauraci Český dům, která je známá chutnou kuchyní za rozumné peníze. Ještě loni nabízela plnohodnotný oběd, v rámci kterého si hosté nalévali polévku takřka v libovolném množství, jen za stovku. To se však ukázalo jako neudržitelné, nejnižší ceny poledního menu jsou aktuálně na 115 korunách.

Zdražování je znát i na české stálici, která nechybí snad v žádném jídelníčku, a tou je smažený sýr s vařenými brambory a tatarkou. Mezi restauracemi a jídelnami na Chomutovsku je ale velký cenový rozptyl. Pořídit se dá i s polévkou za 115 korun právě třeba v Českém domě, za 135 v Koruně nebo v chomutovské jídelně v Rooseveltově ulici za 160. Pod kaštany je za 140 a v chomutovské Srdcovce Monika ho mají za 149 korun. Podle kuchaře je oproti loňskému roku dražší o 15 korun.

Utrácíme víc než loni

Podle společnosti Endered Restaurant, která se specializuje na zaměstnanecké benefity včetně stravenek, utrácíme obědy ve srovnání s uplynulým rokem v průměru o 4 procenta více. Jediným městem, kde zaměstnancům nestačí dvě stovky na oběd je Praha, tuto hranici atakuje také Brno. V Ústí nad Labem před rokem dosahovaly průměrné částky 164 korun, v závěru roku se jednalo o 167 korun.

Kvůli rostoucím cenám řada lidí přehodnocuje, jestli se jim teplé jídlo v podniku vyplatí. „Jsou to tři čtyři roky, kdy jsem chodila na oběd každý pracovní den, teď si to ale neumím představit. Stálo by mě to majlant,“ míní Simona Baranová. Proto si raději nosí jídlo z domova. „Do restaurace zajdeme s rodinou jen párkrát do roka, když něco slavíme, nebo na dovolené,“ dodala.

Každodenní obědy ve městě zkrouhl také Jiří Málek. „Chodím tak dvakrát, maximálně třikrát týdně, když mě nějaký jídelníček hodně naláká. Prokládám to sekanou a saláty ze supermarketu, občas si nějaké jídlo přinesu z domova,“ dodal.

