Obrázek, kdy si rodiny na dece vybalují paštiky, řízky a chleby, byly na koupalištích obvyklé před dvaceti lety. Se současným zdražením potravin se k němu ale lidé částečně vracejí. Vidět je to například u bazénů na Chomutovsku.

„I dříve jsme si nějaké to jídlo s sebou nosili. Většinou šlo ale o ovoce a zeleninu, které na koupališti nekoupíte,” zmínila Lenka Půlpánová. „Jak se ale občerstvení opět zdražilo, začali jsme si vozit všechno – pití, sendviče, řízky a něco sladkého pro děti. Třeba v kláštereckém Aquaparku jsme teď naposledy utráceli jen za zmrzlinu,” dodala.

S taškou jídla na koupaliště jezdí také Vlachovi z Chomutova, kteří mají tři děti. „Už když jsem viděl, že se skoro všude zdražilo vstupné, říkal jsem si, že jít s rodinou na koupaliště bude něco jako luxusní záležitost. Ceny za občerstvení to dorazily,” konstatoval. „Jestli se chceme vejít do rozpočtu a nesedět v parnu v paneláku, ušetřit můžeme jedině na jídle. Možná to vypadá divně, když na dece vybalíme domácí párky v rohlíku a bublaninu, já ale jiné řešení nevidím,” dodal.

Ceny za občerstvení přestaly být únosné také pro mladou rodinu z Lounska, která přijela kempovat do areálu Kamencového jezera v Chomutově. „Řekli jsme si: na zahraniční dovolenou letos nepojedeme, tak si můžeme dopřávat tady. Z toho nás ale vyvedla hned první návštěva restaurace v kempu,“ uvedl Lukáš Růžička. „Za dva dospělé a dvě malé děti jsme tam natvrdo nechali devět stovek, protože hlavní jídlo, kuřecí řízek s bramborem, stálo asi 230, dvě tenké palačinky s přelivem po 115 a džbánek vody s kousky citronu 65. Za jednu ledovou kávu přes stovku. Lepší to nebylo ani v dřevěném kiosku o kus dál, kde měli smažák za 90, Plzeň za 65 a Gambrinus za 50,” vyjmenoval některé z položek rychlého občerstvení.

V dalších dnech pobytu se proto rodina rozhodla pro vlastní zásobování a nakoupila si jídlo v nedalekém supermarketu. „Našli jsme polotovary, které se prodávají speciálně pro táboření a vyjdou neskutečně levněji, jen to člověk ohřeje. Budeme se takto stravovat sami,” je kempař rozhodnutý.

Toho, že si lidé ve větší míře nosí vlastní občerstvení, si všímají i někteří provozovatelé. „Nosí si pití v petkách z domova, mají s sebou svačinky, no šílenost,” potvrdil správce koupaliště Červený Hrádek Karel Matějka. „Zdražování dopadlo úplně na všechny, lidi to mají nadoraz. Tržby nám šly kvůli tomu hodně dolů,” dodal.

Občerstvení na koupalištích v Kadani a v Klášterci nad Ohří mají v rukách manželé Chmelařovi, ti si ale na pokles zájmu nestěžují. „Myslím si, že v Klášterci je to stejné jako v předešlých letech. Jen v Kadani máme nevýhodu, že je poblíž Kaufland, kam si lidé mohou zajít nakoupit,” zhodnotila provozovatelka občerstvení.