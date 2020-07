Po útlumu na poli realit, který přinesla pandemie, ale také prohlášení vlády o zrušení daně z nabytí nemovitosti, se věci rychle vrátily do svých kolejí. Trh se opět rozhýbal. Byty na Chomutovsku se nabízejí za ještě vyšší ceny než na jaře. Zda porostou dál, se realitky neodvažují předpovídat.

Ještě před nástupem pandemie se v nabídce objevovaly byty za milion a více korun. To dlouhodobě platí pro žádané oblasti, jako je okolí Bezručova údolí či Zadní Vinohrady v Chomutově. Podobné ceny se ale začaly objevovat i na velkých chomutovských a jirkovských sídlištích a najdou se i v Chomutovské ulici v Kadani, která nepatří mezi výstavní. V tomto se nic zásadně nezměnilo ani po covidu. Dokonce by se dalo říct, že finanční požadavky prodávajících ještě stouply. V nabídce lze nalézt třeba zrekonstruovaný byt 2+1 v Chomutově na Kamenné, za který chce majitel 1,15 milionu. Stejně velký byt na sídlišti Zahradní je za milion, přičemž byt je v původním stavu, a byt 2+1 s umakartovým jádrem v ulici Jirkovská na sídlišti Písečná je na prodej i s nájemníky za 719 tisíc korun. Pro všechny tyto byty je společné, že se nacházejí na neoblíbených adresách. Jejich ceny ale vzrostly.

„Žasnu, když prohlížím nabídky. Dcera je dospělá, už před měsíci jsme se s manželem zjišťovali, kde bychom jí mohli pořídit 1+1 do začátku, ale vypadá to bledě. Pod půl milionu nic nenajdete, a to jde o byt s umakartovým jádrem, který potřebuje komplet předělat,“ řekla Petra Kuchařová z Jirkova. „Dokonce už i v Ervěnicích prodávají byty za 700 tisíc,“ pozastavila se nad posunem ve vyloučené lokalitě.

Otázkou je, jak dobře se byty prodávají. „Zaznamenali jsme sice mírný nárůst nabídkových cen, ale dlouhodobě očekáváme spíše jejich stagnaci,“ myslí si manažerka týmu inzertních služeb Sreality Hana Kořínková. Původní „předcovidové“ ceny si podle ní udrží hlavně nemovitosti v centrech měst, kde je velká pracovní nabídka. „Chomutov na tom ale z hlediska pracovní nabídky není nejlépe,“ upozornila.

Levné severočeské byty však lákají kupce z jiných měst, kde už není co kupovat. „Poptávka je větší než nabídka, kvalitní nemovitosti se prodávají,“ uvedl Pavel Hassmann z Remax/4you. K těm počítá i bydlení v paneláku ve vyhledávané lokalitě. „Cihla je výhoda, ale panel na dobré adrese neurazí,“ glosoval.

Podle realitních kanceláří se průměrná cena za metr čtvereční pohybuje na Chomutovsku kolem 15 až 16 tisíc korun a stále patří k nejnižším v Česku. Oproti Praze je zhruba pětinová, v rámci Česka se pohybuje přibližně na třetině. I kdyby dále rostla, tak podle odborníků ostatní regiony nedožene. „Takže tu jsou ceny nižší, než za kolik by se stavěl nový byt,“ upozornil Hassmann na přetrvávající lákadlo a také důvod, proč se byty v regionu v podstatě nestaví.

Na Chomutovsku dochází také ke zdražování chat a chalup. „Zatímco loni stál v Ústeckém kraji metr čtvereční 17 tisíc korun, letos je to 20 tisíc. Došlo tedy ke zdražení od 16 procent,“ shrnula mluvčí Sreality Kristýna Hořovská. „Míra zdražení koresponduje s celkovým zdražením rekreačních objektů v Česku, ceny chat a chalup totiž celorepublikově rostly o 17 procent,“ dodala. Zájem o chaty je tradičně větší zjara, tentokrát se ale zřejmě spojil s neblahou zkušeností s karanténou a nuceným pobytem v panelácích.