Náročný běh do vrchu, příznačně nazvaný Běh na Mědník, se konal v sobotu 15. dubna u Měděnce. Závodníci startovali z okraje Klášterce nad Ohří, následné ocenění těch nejúspěšnějších proběhlo v měděnecké restauraci Fénix.

Předávání cen za Běh na Mědník | Foto: Martina Sihelská

Namáhavý závod přinesl účastníkům nejprve krušné chvilky. Zdolali trasu o délce 8,5 kilometru s převýšením 600 metrů. Pozdější setkání v restauraci a přebírání medailí už byly o hodně veselejší.

„Nečekala bych, že se umístím na bedně, ale v mé kategorii nad 50 let bylo méně běžkyň, protože je to velmi náročný závod. Běží se stále do kopce, navíc to v mokrém terénu hodně klouzalo a byla velká mlha, takže jsme stále museli dávat pozor, abychom nepřehlédli značení trati," usmívala se Michaela Havlíčková z Klášterce nad Ohří.