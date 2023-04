Místo staré výtahové plošiny plnohodnotný evakuační výtah. Centrum pro osoby se zdravotním postižením, které sídlí v ulici Písečná v Chomutově, bude lépe vybavené.

Chomutovské Centrum pro zdravotně postižené osoby | Foto: Deník/Miroslava Šebestová

Město už vypsalo výběrové řízení na zhotovitele. Ten má dílo předat nejdéle do prosince letošního roku.

„Pro evakuaci osob jsou stanovené určité parametry, které musí být splněny. Naše výtahová plošina je ale pouze dopravní, nemá evakuační charakter. To znamená, že se tam obtížně vejde lůžko,” uvedla ředitelka Sociálních služeb Chomutov Alena Tölgová. „My ale potřebujeme splnit současné parametry, které stanovili hasiči například s ohledem na situace, k nimž občas dochází - ve smyslu požárů v těchto zařízeních,” doplnila.

K požáru s tragickými následky došlo například před čtyřmi lety v domově pro osoby se zdravotním postižením ve Vejprtech.

V chomutovském centru se nachází devět pokojů pro postižené osoby ve věku nad šestnáct let a denní stacionáře pro děti od jednoho do osmi let a pro osoby starší sedmnácti let. Součástí je i zázemí pro personál.

Navrhované řešení je vhodné s ohledem na využívání vnitřních prostor, od kterých budou ústit dveře nového výtahu.