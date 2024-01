/KONTAKT/ V Chomutově a Žatci jsou nově otevřená Centra duševního zdraví pro děti a mládež. Služby tam začala nabízet organizace Naděje ve spolupráci s městy a Ústeckým krajem. A to zdarma.

Centrum duševního zdraví pro děti a mládež v Chomutově | Foto: Naděje/Richard Brejša

Centra jsou určena dětem a mladým od 7 do 18 let, u nichž hrozí riziko vzniku duševního onemocnění, či ho již mají rozvinuté. „Jejich cílem je poskytovat včasnou a citlivou péči, snižovat potřebu hospitalizace a doprovázet při návratu do běžného života,“ popsal Richard Brejša z organizace Naděje. „Služby jsou rovněž zaměřeny na terapeutickou podporu celé rodiny včetně rodičů, pěstounů a sourozenců, kterým pomáhají zvládat náročnou situaci a předcházet negativním dopadům,“ doplnil s tím, že Centra duševního zdraví pro děti a mládež jsou registrovaná jako sociální rehabilitace.

V Chomutově najdou lidé centrum ve Školní ulici vedle Katastrálního úřadu, v Žatci v ulici Písečná v objektu domu s pečovatelskou službou.

„Na obou místech vznikly nové odborné týmy. Jejich členové, kteří jsou sociálními pracovníky, pracují ambulantně v prostorách služby, a také v terénu na místech, kde se klient cítí nejlépe. Tedy doma, ve škole či v parku. A nebo případně během jeho hospitalizace,“ uvedl Richard Brejša.

V přímé péči Naděje už nyní využívá psychoterapeutů. Do budoucna plánuje navázat spolupráci s psychology, psychiatry a zdravotními sestrami se specializací v dětské psychiatrii.

„S touto službou máme zkušenosti, od roku 2021 ji úspěšně provozujeme v Terezíně na Litoměřicku. Na podporu Center duševního zdraví jsme také na konci loňského roku vyhlásili sbírku na portále Darujme.cz a od dárců získali bezmála 200 tisíc korun,“ připomněl zástupce neziskové organizace.

Kontakty pro klienty Centrum duševního zdraví pro děti a mládež v Chomutově

cdz.chomutov@nadeje.cz

tel.: 778 980 756

www.nadeje.cz/chomutov

Školní 5336, 430 01 Chomutov – 4. podlaží (vedle Katastrálního úřadu) Centrum duševního zdraví pro děti a mládež v Žatci

cdz.zatec@nadeje.cz

tel.: 771 262 536

www.nadeje.cz/zatec

Písečná 2820, 438 01 Žatec – 2. patro (Dům s pečovatelskou službou) Tato centra jsou spádově zaměřena na klienty z okresů Chomutov a Louny.

Zdroj: Deník/Miroslava Šebestová