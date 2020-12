/FOTO, VIDEO/ Rozdílná byla situace na dvou místech Chomutova. Zatímco v centru města bylo prázdno, v obchodní zóně Otvice byla plná parkoviště a zákazníci se těšili do obchodů. Situaci tam navíc zkomplikoval výpadek elektřiny.

Náměstí 1. máje v Chomutově. První den rozvolnění davy do centra Chomutova nepřilákal. | Video: Kamila Minaříková

V devět hodin ráno ve čtvrtek 3. prosince už byla většina provozoven a obchodů v centru Chomutova otevřená. Kdo by ale čekal, že na náměstí korzují stovky lidí, kteří vyčkávají ve frontách do obchodů, mýlil by se. Samotné centrum města zelo prázdnotou, fronty do obchodů se ráno netvořily. Opuštěně v zimním hávu vypadal i parčík u opětovně otevřené městské knihovny. Lidé mířili v centru především do papírnictví nedaleko náměstí 1. máje. „Chtěla jsem se spíš podívat, co je v nabídce, doplnit nějaké sešity dětem,“ popsala důvody své návštěvy mladá Chomutovanka. O dvě generace starší dáma zase upírá pozornost na stojan s narozeninovými přáními. „To je ale spíš náhoda, vnučka má narozeniny,“ vysvětlila.