Celé nové městské centrum by mohlo vzniknout v místě bývalých chomutovských lázní a širším okolí. Chomutov se zařadil mezi uchazeče, kteří by rádi čerpali finance z evropského Fondu spravedlivé transformace, v němž je zhruba 44 miliard korun pro projekty v uhelných regionech. Chomutovské plány jsou předběžně odhadované na 1,3 miliardy korun.

Srdcem projektu je přeměna budovy bývalých lázní v polyfunkční centrum s knihovnou a celková obnova a rozšíření městského parku s důrazem na hospodaření s dešťovou vodou. Obsahuje ale i širší okolí o celkové rozloze 15 hektarů, které je ohraničené ulicemi Čelakovského, Mostecká, B. Němcové a Zborovská.

Počítá se v něm i s rekonstrukcí a přístavbou městské sportovní haly. „V místě stávajícího parkoviště v Mostecké ulici je pak navržena výstavba městského bytového domu s podzemním parkováním,“ uvedl náměstek chomutovského primátora pro oblast investic David Dinda (Nový sever).

„V neinvestiční části projektu bychom rádi zřídili centrum městské energetiky a smart city, které by sídlilo v objektu bývalých městských lázní,“ doplnil Dinda.

Na celé území má město zpracovanou urbanistickou studii. „Ta vytyčuje využití území a určuje strategii našich dalších kroků, které se budou odvíjet i od financovatelnosti jednotlivých podprojektů,“ poznamenala vedoucí odboru investic a rozvoje Hana Nováková. Město zpracovalo žádost o podporu z Fondu spravedlivé transformace ve formě předběžné studie proveditelnosti s pracovním názvem Central park Chomutov. Projekt byl podán jako strategický.

O miliardy z evropského fondu mají zájem velcí hráči jako Lovochemie z koncernu Agrofert, ČEZ a Unipetrol. Nakolik vedle nich se svou žádostí uspěje Chomutov, není jasné. „Těžko hodnotit, zda projekt může uspět v konkurenci s velkými hráči. Jeho nevýhodou může být fakt, že jeho dopad může být hodnocen pouze jako lokální na rozdíl od jejich projektů, kde bude deklarován zcela jistě dopad na celé území regionu,“ podotkl Dinda.

Vizi, jak by mohly do budoucna vypadat bývalé lázně, město představilo loni v září. Obsahovat by mohly koncertní sál, knihovnu, restauraci, tělocvičnu a wellness a podle architektů ze studia Vrtiška & Žák by se dala budova svým zpracováním „vystřelit“ na evropskou architektonickou špičku. Cena bude šplhat do stovek milionů korun.

V případě budovy lázní město zajistilo velkolepou prezentaci vize na dně bazénu. Architektonickou studii, která zahrnuje park a okolí, představí v příštích dnech na speciálním mikrowebu.