Čtyři nelegální hrací automaty a více než 15 tisíc korun určených k výplatě výher zabavili celníci v centru Kadaně. Bylo to v bezejmenném, avšak celníkům a policii dobře známém podniku v ulici Jana Švermy. Jedná se o rohový dům s číslem popisným 23, který je součástí městské památkové rezervace.

Celníci našli v Kadani nelegální hrací automaty | Foto: se svolením Celní správy

Ústečtí celníci se do centra Kadaně vypravili, aby zjistili, jak v tamním "klubu" dodržují zákon o hazardních hrách. Šli najisto. Při náhodné kontrole tam už v únoru pět nelegálních herních automatů odhalili a zabavili.

„Nyní zjistili, že jsou zde opět provozována technická herní zařízení označená 'Artusen' v rozporu se zákonem,” uvedl mluvčí celníků Jiří Nejedlý. Jsou to herní zařízení založená na kombinaci náhodného, znalostního a dovednostního principu.

Celníci našli v Kadani nelegální automaty. Přístroje za 450 tisíc odvezli

Provozovatel nedokázal předložit žádná potřebná povolení, která by dokázala, že je používá v souladu se zákonem. Proto je celníci zabavili a umístili do skladu. Jedná se o přístroje v hodnotě 340 tisíc korun, o které může majitel přijít. Navíc mu hrozí pokuta až do výše 50 milionů korun.

Dům, ve kterém byla odhalena černá herna, dlouhodobě není provozovaný jako běžný podnik. „Nepamatuji si, že by tam byla hospoda, vydávají to za uzavřený klub,” popsal jeden z místních, Zdeněk Kratochvíl. „Od momentu, kdy tam skončil kočičí spolek Petronela, na domě není žádná cedule s názvem. Je tam jen nápis 'vstup pouze pro členy klubu' a má to zatemněná okna,” doplnil.