Od června nebylo možné projíždět přes Myší díru mezi Celnou a Výsluním na Chomutovsku, protože tam probíhaly opravy mostu. Skončit měly v těchto dnech. Namísto toho se ale v problematickém horském úseku, odkud se stoupá do serpentin, objevil provizorní železný most. Pro místní lidi je to překvapivé, zoufají si, že až hory zapadnou sněhem, nedostanou se do práce, do školy nebo zpátky domů. Ke kalamitním situacím tam docházelo i bez toho.

Stížnosti dostává ze všech stran starosta Výsluní Ladislav Kareš. „Lidé mi volají, píšou, posílají fotky,“ upozornil. Obavy místních ale naprosto chápe. „Jsem zvědav, jak tam v zimě budou dobržďovat auta, rozjíždět se do kopce a jak se bude na provizorní most trefovat autobus,“ dodal.

Podobně situaci vidí starosta Křimova, k němuž Celná patří. „Myší dírou jsem se něco najezdil a s jistotou mohu říct, že je to nebezpečný úsek,“ upozornil Milan Váňa. „Když jedou auta dolů, mají co dělat, aby to ubrzdila. Jakmile tam zůstane v zimě někdo 'kousnutý', bude to neprůjezdné,“ poukázal. Starosti má hlavně o děti z Celné, které do školy vozí autobus.

Pokud bude zima bohatá na sníh, zřejmě bude problém dostat se z Výsluní i druhou stranou. „Silničáři nestíhají udržovat Rusovou,“ podotkl Kareš.

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje naopak ujišťuje, že je na situaci připravená. „Je to komplikace, budeme ale dělat častější zásahy,“ přislíbila náměstkyně ředitele organizace Lenka Holovská.

Most, který převádí silnici přes Prunéřovský potok, patří Ústeckému kraji. Protože kontrola odhalila, že je jeho stav velmi špatný, bylo nutné ho kompletně obnovit. Konstrukce mostu včetně spodní stavby měly být vybourané a nahrazené novou rámovou železobetonovou konstrukcí. Ústecký kraj vybral na akci ústeckou společnost AZ Sanace, která má práce provést za 15,2 milionu korun. Nestihla je ale v termínu.

Podle vyjádření kraje to bylo proto, že se stav terénu a stavby lišil oproti předpokladům z geologického posudku a projektové dokumentace. „Jedná se o odlišnosti struktury podloží, na které se váže založení mostu. Také po provedení výkopů a obnažení nosné konstrukce bylo zjištěno, že je část klenby ve velmi špatném stavu a nelze ji zatížit standardní vrtnou soupravou, se kterou se počítalo v projektu,“ vysvětlila mluvčí krajského úřadu Magdaléna Fraňková.

Firma proto i za cenu sankcí, které po ní bude kraj uplatňovat, práce přerušila a pokračovat bude na jaře. Do té doby má dopravu přes potok převádět provizorní most široký čtyři metry a opatřený nájezdy z asfaltobetonu. Otevřený bude od začátku listopadu do konce března. Poté by měli stavbaři práce stihnout během dvou měsíců.

„Štve nás, že budeme na jaře opět nuceni jezdit dlouhou objízdnou trasou jen proto, že se akce organizačně nepovedla. Zdejším lidem se to velmi prodražuje,“ zkonstatoval starosta Výsluní. „Normálně to máme do Chomutova patnáct kilometrů, s objížďkou přes třicet,“ dodal. Prodraží to i naplánované investiční akce, které chce Výsluní spustit na jaře. Týkají se nové školní fasády a vybudování kulturního centra.