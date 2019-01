Chomutov - Krásné dívky, hlaste se! V pondělí 25.listopadu proběhne V obchodním domě Forum v Ústí nad Labem casting do soutěže Česká Miss. Registrace začínají ve 13.00 hodin.

Anna Avakjanová, finalistka České Miss. | Foto: Česká Miss

Loni přes něj prošla Jirkovačka Anna Avakjanová až do finále! A jak prozradila v rozhovoru pro Chomutovský deník, prý by do toho šla zase!

Na konci listopadu vypukne vlna castingů soutěže Česká Miss pro rok 2014, vzpomenete si ještě, jak probíhal ten Váš?

Ano a velice živě. První co se mi vybaví, je Monika Leová, která mi hned padla do oka a byla pro mě jasnou postupující dívkou. Následně už to šlo jako po másle. Vím, že mi to tehdy uteklo hodně rychle a než jsem se stačila rozkoukat, byla jsem v semifinále:). Co mě ale samotnou překvapilo, je, že aniž bych pociťovala trému, dokázala jsem zazpívat před celým obchodním centrem.

Kdy a jak vás napadlo se do soutěže přihlásit?

Nenapadlo to mě, ale mou kamarádku, jelikož ve mě vždy dost věřila. Ta mě přihlásila a já jsem jí dnes, a vždy budu, za to nesmírně vděčná, jelikož si ze soutěže odnáším neskutečné zážitky.

Tušila jste, do čeho jdete? Případně jak se lišily vaše představy od průběhu soutěže?

Dalo by se říct, že ano. Věděla jsem, že přijdou jak náročné tak i příjemné a nezapomenutelné chvíle. Jak nácviky na velké finále či točení medailonků a focení, tak překrásná dovolená na Filipínách nebo nová přátelství.

Vy jste probojovala až do finále, co Vám osobně účast v České Miss dala?

Dala mi především nová přátelství. Za to jsem nejvíce vděčná. Také ale nezapomenutelné zážitky a nádherné měsíce života.

Změnila Vám soutěž život?

Svým způsobem ano. Myslím, že mě soutěž změnila, co se týče průbojnosti či trémy. Dost se to zlepšilo a to hlavně díky velkému finále, kdy jsem zažila tak neskutečný adrenalin a trému, že nyní mi už nic nepřipadá tak stresující:))

Kdyby byla možnost opakovat casting, přihlásila byste se znovu, případně co byste udělala jinak?

Tak pokud bychom se sešli v tom samém seskupení, tak jdu hned do toho:). Ale myslím si, že taková zkušenost jako je Česká Miss, to lze zažít jen jednou v životě a mělo by u toho i setrvat.

Připravovala jste se na casting nějak? Mají se dívky možnost nějak připravit?

Já osobně jsem se na casting nijak zvlášť nepřipravovala, i když jsem poměrně často chodila cvičit, nebylo to ale kvůli soutěži, spíš kvůli mé osobní spokojenosti sama se sebou. Navíc jsem měsíc před castingem skončila v nemocnici s vážným zánětem ledviny, takže jsem měla pak s cvičením utrum. Pouze v den castingu jsem se jako každá dívka vhodně upravila a vyrazila. A pokud jde o ty, které se chystají na casting, určitě existuje mnoho možností přípravy. Počínaje zdravým životním stylem a konče vnitřní vyrovnaností a spokojeností sama se sebou to si myslím, že je jeden z hlavních faktorů, který může výrazně ovlivnit postup. Pokud je dívka spokojená sama se sebou, žije zdravým životním stylem, udržuje se v kondici a má potřebnou jiskru, tak je to, troufám si tvrdit, účinný recept, jak se probojovat až do finále.

Na co ze soutěže nejraději vzpomínáte?

To je těžké vymezit konkrétně. Bylo toho tolik, že pokaždé, když si vzpomenu na soutěž, vybaví se mi jiná, nezapomenutelná vzpomínka.

Co byste doporučila dívkám, které zvažují přihlásit se?

Jak už jsem říkala, pokud je dívka spokojená sama se sebou, žije zdravě, udržuje se v kondici a má potřebnou jiskru, tak ať neváhá a jde do toho!

Bohužel nemůžou vyhrát všechny přihlášené, ale přesto myslíte, že dívkám může přinést něco i samotná účast na castingu?

Určitě ano. Mají možnost sledovat průběh castingu, vidět kolem sebe jiné slečny, které postoupily a vzápětí dál na sobě pracovat. Určitě neznamená, že když to nevyjde nyní, tak je vše ztraceno. Přihlásit se lze přeci i další rok a třeba se i umístit na nějaké z prvních příček.

Budete sledovat soutěž? Které typy dívek jsou vaše favoritky?

Budu se snažit soutěž sledovat. Velice mě zajímá, jaké osobnosti se letos přihlásily. Nemám vyhraněný typ dívek. Sice mě více zaujmou na první pohled tmavší holky, ale pokud má slečna, mající potřebnou jiskru, šarm a své kouzlo, světlé vlasy, není to pro mě rozhodující a i ta se může stát mou letošní favoritkou.