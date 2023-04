Čerstvé, chutné, a farmářské. Takové jsou výpěstky a výrobky regionálních farmářů, kteří pravidelně jezdí i do Chomutova. V sobotu na náměstí 1. máje nabídli sazenice, český česnek, ovoce, zeleninu, ale také řadu delikates.

Farmářské trhy v Chomutově, sobota 15. dubna 2023. | Foto: Deník/Miroslav Rada

Oblíbené farmářské trhy, pořádané spolkem Český um, letos v Chomutově vstoupily do své třinácté sezóny. Konají se každých čtrnáct dní až do Vánoc. V rámci Chomutovska se nejbližší farmářské trhy uskuteční v Kadani, a to 19. dubna.

