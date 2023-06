/FOTO, VIDEO/ Čarovné Krušné hory. To je lákavý název nové knihy, kterou v regionu právě připravuje CBS Nakladatelství. Jde o další díl pozoruhodných publikací, představujících krásy a příběhy míst České republiky.

Snímek z knihy Čarovné Krušné hory od CBS Nakladatelství | Foto: se svolením CBS Nakladatelství

Tentokrát se autoři vydali do Krušných hor. Do tajemné krajiny s čistou duší a vrcholky pohlížejícími až k nebesům, jak je popisují zástupci CBS Nakladatelství. „Krajina s příběhem, který vás přenese do míst překrásných Krušných hor s nádechem té pravé severské 'divočiny'. Prožijte jedinečný zážitek v srdci této krásné oblasti, která vám poodhalí svojí skutečnou sílu, ale i křehkost. Odkryjte jejich tajemství," lákají na nově připravovanou knihu Čarovné Krušné hory.

„Nejkrásnější fotografie každého regionu vyhotoví vždy jen lokální fotografové. Oni vědí, kdy které místo vypadá nejlépe, kdy se tam vyplatí jít v zimě a kdy na jaře, zda je hezčí ráno nebo ve večerní zlatou hodinku. Tito místní umělci jsou však často neznámí a nemají mnoho možností svoje fotografie vydávat knižně. A právě pro ně jsme vytvořili edici Čarovné Česko a v ní mohou prezentovat svá díla a zároveň ukázat, jak čarovný může být jejich vlastní region,“ říká známý fotograf Milan Paprčka.

Podle vydavatele jde o soubor nádherných fotografií, na kterém pracovali ti nejlepší místní fotografové.

„Prožijte symfonii přírody, jenž se ukrývá v hřmění vodních toků s neuvěřitelnou silou a energií tekoucí přes kaskádu kamenů Helenčiných vodopádů. Ponořte se do magického okamžiku, kdy stojíte na vrcholu takzvané Puklé Skály a váš pohled se dotýká vzdálených horizontů. Projděte se dlouhými chodbami barokního zámku Červený Hrádek, jenž oplývá nespočetnými příběhy, kde se skutečnost mísí s legendami, anebo zavítejte do kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Dubí a obklopte se atmosférou přinášejíc ticho, které zve k zamyšlení nad silou a krásou tohoto místa,“ popisuje oblast Diana Dubská z CBS Nakladatelství, která se nechala okouzlit pohledem na čarovné záběry.

„Krušné hory jsou prozatím nedoceněným klenotem naší země. Díky své poloze se zde odehrávalo mnoho historických příběhů, které měly velký vliv na osudy lidí v celé České republice. A i díky této historické lince má stále většina návštěvníků jisté předsudky a obavy z toho, co je tam čeká. O to více jsou překvapeni do jak nádherného, rozmanitého a přesto neobjeveného koutu naší země se dostali,“ popisuje region spoluautor Čarovných knih Jiří Dvořák.

„Východní část, kterou bude tento první díl knihy pokrývat, nabízí nespočet možností, jak zde strávit nejen víkend, ale i dokonalou letní a zimní dovolenou. Zdejší kopečky zajisté prověří vaši fyzickou kondici, ale můžete se na vrcholky nechat vynést i nejstarší a nejdelší osobní lanovkou v Česku. Když vás omrzí výhledy a začnou pálit lýtka, dopřejte si kávu a rozjímejte v ulicích malebného Duchcova, kterým se v 18. století potuloval i italský milovník Giacomo Casanova,“ pokračuje Dvořák.

„Ať už ale zůstanete na chvíli nebo na celý život, Krušné hory vám nabídnou nezapomenutelné a jedinečné zážitky, které nikdy nezmizí,“ uzavírá Diana Dubská.