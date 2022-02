Běžně čápi přilétají z teplých krajin do Čech až během března, v zooparku proto brzký návrat samce všechny udivil. „Podle našeho ornitologa je to jeden z nejranějších příletů za celou dobu, co čápy v zooparku máme,“ potvrdila neobvyklou událost ředitelka zooparku Věra Fryčová.

Jak k tomu podotýká zmíněný ornitolog Petr Hora, čápi začínají své zimní návyky měnit. Stále více jich dokonce v Čechách zůstává, aniž by odlétali za teplem. Jedním z důvodů může být podle Hory postupné oteplování, a s tím spojené mírné zimy. „Čápi zjistili, že tu mohou přečkat zimu s dostatkem potravy, tak nemají potřebu odlétat. V Čechách takto zůstávají desítky ptáků,“ potvrzuje.

Nakonec ani samice ze zooparku nikam neodletěla a zůstala ve svém chomutovském teritoriu. To je jiný, ale ještě zajímavější příběh – má to totiž naučené od předchozího partnera. „Začalo to před lety, kdy jsme tu měli čápa s handicapem. Musel přes zimu zůstat v okolí zooparku, protože stovky kilometrů dlouhý let za teplem by nezvládl,“ líčí počátky neobvyklé ´tradice´ Petr Hora.

Další zimní období s ním v zooparku strávila i jeho družka, která později tento zvyk přenesla na nového partnera. A ten po jejím uhynutí zase na další samici. Současná čapí dáma původem z Francie je tak už několikátá v řadě, která tento návyk převzala.

Samec tomu zatím naučený není, takže v září ze zooparku odletěl i se čtyřmi mláďaty, které se svou partnerkou odchoval. Ta už si zřejmě hledají vlastní partnery a zakládají svoje hnízda. Samec není okroužkovaný, takže není jisté, kde zimu strávil. Podle ornitologa však čápi už často ani nelétají do Afriky, jak tomu bylo dříve. Zůstávají například v Itálii či Španělsku.

Čápi bílí jsou zvlášť chráněný druh ptáků, v zooparku hnízdí už skoro pětatřicet let. Své hnízdo tu mají na vysokém a nepřehlédnutelném torzu dubu u horního rybníka.

