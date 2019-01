Jirkov /FOTO/ – Jde o bič na spekulanty nebo jen další hromadu administrativy pro společenství vlastníků bytů? I o tom se živě diskutovalo na setkání v jirkovském divadle.

Bič na spekulanty s byty nebo neúčinné kolečko administrativy? V jirkovském divadle se konalo setkání společenství vlastníků bytů (SVJ), zástupců měst Jirkova, Chomutova a úřadu práce. Cílem schůzky bylo vysvětlit lidem, jak mohou postupovat proti spekulantům s byty. Řada majitelů ale z plného sálu odcházela s hořkým pocitem, že je novela zákona především zahltí administrativou.

Boj se spekulanty byl až do nedávné doby marný. Od června ale začne platit novela zákona o hmotné nouzi, která upravuje vyplácení dávek na bydlení. Nově už nepůjdou na konta kšeftařů s chudobou, ale přímo do fondů společenství vlastníků. Novela ale s sebou přináší i nutnost každý měsíc dokládat, že postup SVJ je oprávněný a vlastník stále dluží. Na úřady musí zástupce SVJ s dokumenty jako je výpis z katastru nemovitostí nebo bankovního účtu.

A to se právě některým zástupcům SVJ nelíbí. „Kromě dluhů dostaneme na hrb ještě úředního šimla. Nejenže ty částky, které na dluh půjdou, jsou malé. Ale ještě budeme muset papírovat,“ neskrývá rozčarování Michal Hrdlička z Chomutova.

Podobný názor má i Marie Kubištová. „S tímhle jsem nepočítala. Myslela jsem, že je to bič na spekulanty, ale připadá mi, že nakonec budeme biti zase jenom my. Přijdu z práce a po večerech budu účtovat,“ zlobí se.

Buďme trpěliví, říká starostka

Místostarostka Dana Jurštaková vybízí k trpělivosti. „Naprosto chápu, že už toho mají lidé dost a po těch peripetiích chtějí klid. Ale věřím, že to nebude tak hrozné. Výpis z katastru nemovitostí, IČO a další dokumenty je možné si namnožit dopředu. Zkontrolovat účet zase zabere jen chvilku,“ myslí si Jurštaková.

Vedení administrativy je podle ní jen malá cena za to, co novela přináší. „Jedno SVJ v Jirkově se za tři měsíce, co u nás vyhláška platí, dostalo z bankrotu, dokonce se jim podařilo nashromáždit na účtu už i pěknou rezervu. Tak vydržme a dejme tomu čas,“ dodává místostarostka.

V případě, že by se ukázalo, že je naplánovaný systém přece jen příliš složitý, nevylučuje Jurštaková pokus o změnu. „Dohodli jsme se, že bychom se v říjnu sešli. Pokud by se ukázalo, že je ten systém špatný, asi se nedá vyloučit další postup, třeba nová petice,“ potvrdila místostarostka.