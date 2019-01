Chomutov - Nabídka volných bytů silně převyšuje poptávku, což tlačí ceny dolů. Jenže lidem chybí finance, takže si je nemohou dovolit.

OKNA JAKO OBŘÍ INZERÁTY. Najdete je napříč sídlišti od Březenecké po Písečnou. | Foto: Foto: Deník/ Jan Vraný

Na všech sídlištích je to stejné. Z řady oken a balkónů křičí nápisy „Na prodej“. Volných bytů je nepřeberně, navíc se dlouhodobě drží na těch nejnižších cenách. Kdo má tedy našetřeno nebo šanci, že získá úvěr, může si vybírat. Přesto není, kdo by je kupoval. A kdo chce prodat, trhá si vlasy.



„O dvě stě míň, víc nemáme…“



Například Marek Tichý se snaží prodat byt na Březenecké už skoro půl roku.



„Za tu dobu se ozvali čtyři zájemci, ale nedohodli jsme se na ceně,“ uvedl. Prodává byt 2+1 o rozloze 68 čtverečních metrů za 450 tisíc korun. Jenže mu k jeho rozhořčení nabízeli o dvě stě tisíc méně. Proto raději vyčkává, jestli nepřijde lepší nabídka a náklady mu narůstají, protože musí přispívat do fondu oprav.



Z bytu do podnájmu



Přetlak volných bytů na sídlištích je údajně daný složením obyvatel. V řadě případů se jedná o sociálně slabé. Realitní makléři se shodují na tom, že lidé v tomto regionu nemají peníze a na koupi vlastního bytu jednoduše nedosáhnou. Mnohdy jsou dokonce sami nuceni prodávat.

„Mívají finanční problémy a padají do exekucí, což je nutí k prodeji. Pak si hledají podnájem,“ nastínil jednatel realitní společnosti RE/MAX 4 you Chomutov Pavel Hassman.



Pryč ze sídlišť



Kdo má možnost, sídliště opouští a stěhuje se do lepší lokality. „Dříve v domech vládl pořádek, lidé se znali a zdravili se. Dnes mají paneláky krásné fasády, ale uvnitř jsou špinavé, zničené a vládnou tam špatné vztahy. Na člověka z toho padá deprese,“ vysvětlil důvod migrace jednatel realitní společnosti Finosa - reality Petr Kotlík. „Kdo může, ten vyvěsí plachtu, že prodává a bytu na sídlišti se zbaví takřka za jakoukoli cenu. Raději se nastěhuje do staršího domku na vesnici, do hor nebo do paneláku v lepším místě, kde sice za byt zaplatí víc, ale bude se mu žít lépe,“ dodává.

Názor, že kdo má peníze, raději investuje jinam, než do koupě sídlištního bytu, sdílejí i další makléři.



Nejvíc bylo možné za byty v Chomutově utržit v roce 2008. „Tehdy ale šlo o uměle vyšroubované ceny, které měly na svědomí nadnárodní realitní společnosti, jež se dostaly na trh,“ uvedl Petr Kotlík. Poté přišla krize a bublina splaskla. Poslední dva roky ceny stagnují, nebo mírně klesají vlivem nabídky, která převyšuje poptávku.