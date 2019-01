Chomutovsko - Nezaplatíte tři nájmy a hned vás vyloučí z družstva. A pak už to jde rychle…

Neplatiči nájemného - ilustrační foto | Foto: Deník/Jan Vraný

Více než pětinásobně klesly za posledních deset let pohledávky Stavebního bytového družstva Chomutov (SBD). Podle předsedy Josefa Tvrdého je to hlavně díky nekompromisnímu a rychlému vymáhání.

Ještě v roce 2002 dlužili lidé družstvu na nájemném a službách 56 milionů korun. Letos už je to jen kolem deseti milionů. „Z toho přes dva miliony korun nám dluží vlastníci bytů v družstevních panelácích. Za ně musíme platit také, ale páky na vymáhání nemáme tak účinné jako na členy družstva," dodává Tvrdý.

Vedení družstva sází u dlužníků na rychlý a tvrdý přístup a vyplácí se jim to. Když nezaplatí jeden nájem, navštíví je pověřený pracovník a řeší to s nimi. Jakmile jsou ty nájmy tři, hned ho vyloučí z družstva. Tím pádem neplatič bydlí bez právního důvodu, družstvo ho vyzve k vyklizení a bytu a když neposlechne, podává žalobu k soudu, případně podnět k vystěhování exekucí. „A v poslední době už to u soudu netrvá tak dlouho, jako to bylo dřív," varuje Tvrdý před bohorovným klidem dlužníků. „Aktuální žaloby řeší poměrně rychle, to nám tam spíš leží dlouho staré případy."

SBD vlastní na Chomutovsku přes osm tisíc bytů ve více než dvou stovkách domů. Jde o největšího správce bytů v okrese, jeho majetek činí přes miliardu korun.