Chomutov- Exkluzivní výpověď bývalého kriminalisty k pondělní honičce a střelbě v Chomutově.

Kriminalista tvrdí, že policie selhala | Foto: Deník

Střílet se nemuselo, honičce s automobilem a ohrožení občanů se šlo vyhnout a člověk, který chtěl pomoci, nemusel být podezřelý z trestného činu. Tak popsal práci policie v souvislosti s pondělní zběsilou policejní honičkou bývalý kriminalista, který akci inicioval.

Jasno od začátku

Ve skutečnosti případ nezačal kontrolou vozidla, jak ho původně popsala policie. „Můj dobrý kamarád se mi ozval, že mu nějací lidé nabízejí luxusní BWM řady 5 výrazně pod cenou a že mu to přijde podivné. Já už vytušil, že něco nebude v pořádku, přeci jen jsem už leccos zažil. Tak jsme to rozjeli," vysvětlil vysloužilý kriminalista, který chtěl zůstat v anonymitě. Říkejme mu Petr.

„Domluvili jsme se, že se na auto zajedeme podívat. Jasno bylo prakticky hned. Když jsme si s nima dali sraz, auto nikde. Řekli, že nás k němu zavezou. BMW stalo na sídlišti na Písečné a na kamaráda Martina naléhali, ať si s koupí pospíší. Samozřejmě řekl, že si to ještě musí rozmyslet," dodal Petr. Bývalý kriminalista si poznamenal SPZ automobilu, která byla německá. Nechal ji proto prověřit u německých kolegů a ti mu řekli, že jde o značku z nákladního vozidla, která ale ještě není hlášená jako kradená. V tu chvíli mu to bylo jasné.

Pochybit mělo velení akce

Následně řekl Petr i českým policistům, k čemu se v Chomutově schyluje. „Byla tu reálná možnost je všechny pochytat, a to přímo při předávce na smluveném místě. Škoda, že to někdo podělal," pokračoval ve vyprávění. Celou akci měl totiž údajně na starosti operační důstojník, se kterým byl v telefonickém spojení. „Nemohli jsme čekat, naléhali na nás s koupí, že musí auto rychle udat. To je běžná věc, kradená auta nezůstávají dlouho na jednom místě," dodal.

Auto se mělo nejdříve předat u Motorestu Ben Ušák. „Martin tam jel, já jsem pendloval ve vlastním autě na silnici, abych byl poblíž, kdyby se něco stalo." Právě v tuhle chvíli se podle něj staly největší chyby. Martin je měl podle jeho slov totiž vylákat ke garážím na Kadaňské, kde je mohli a údajně měli policisté poměrně bezpečně a bez střelby zadržet. Místo toho akci podle svědectví neřešila kriminálka, ale policisté v označených služebních vozech, kteří se u Černovic přidali za kradené BMW. To v tu chvíli následovalo, společně s komplicem v Alfě Romeo, vozidlo Martina, který je vedl ke garážím na Kadaňské. „Operační důstojník věděl, že v autě je kamarád, který je láká. Celá domluva s ním byla ale totálně amatérská, chaotická a neprofesionální. Celou dobu jsem si připadal, jak kdyby mi snad ani nevěřil. Když už mi došla trpělivost a obořil jsem se na něj, tak mi zaklapl telefon. Operační důstojník, chápete to?" vyprávěl s emocemi v očích Petr.

Zběsilý úprk, dva dny v cele

Poté, kdy se policisté přidali za BMW, rozblikali majáky. Martin měl zastavit, čímž údajně donutil zastavit i za ním jedoucí BMW. Když se ale k vozům muži zákona přiblížili, dal se řidič BMW na zběsilý úprk. „Samozřejmě zastavili Martina, namířili na něj zbraň, spoutali ho a zatkli. Celou dobu operační důstojník věděl, že je láká na místo. Já mu i říkal, jaké auto přesně řídí. Výsledek? Dva dny v cele předběžného zadržení, podezření z podílnictví a zabavení osobních věcí," řekl Petr (více o zadrženém v rozhovoru ZDE). „Navíc tím, že většina policistů byla zaneprázdněna zatýkáním kamaráda a řidiče Alfy, tak se mohl dát řidič v pohodě na útěk, přičemž málem najel do policisty," vysvětlil Petr. V prvníc chvíli tak jel za řidičem kradeného vozu údajně jen Petr ve svém voze, policisté se přidali až po čase. „Prostě neuvěřitelné," dodal bývalý kriminalista k policejní akci.

Nic z toho nemuselo být

Podle Petra nic z toho nemuselo být a zloděj mohl sedět už den předtím, než Chomutov zažil akční honičku. „V neděli proběhla akce s názvem Filtr, o které tady mimochodem věděl každý feťák. Kontrolovala se některá auta, jestli nejsou kradená. Bezpečně vím, že policie v neděli ten vůz kontrolovala a že měl na sobě už tu SPZ z toho nákladního vozidla. Proč ho tedy nezadrželi? Vykašlali se na jeho lustraci nebo to někdo nařídil?" ptal se rozohněný kriminalista a pokračuje: „O tý honičce v pondělí pak ani nemluvě. Na přípravu bylo dost času, tyhle akce se dají zorganizovat v pohodě i do hodiny, tady na to byl den. A co se nestane, ve výsledku policie začne zatýkat všechny ostatní, místo aby se soustředili na toho hlavního. Navíc všude jen označená policejní vozidla a kruhový objezd uzavřený jen z půlky, takže to ujíždějící vzal samozřejmě protisměrem. Takové chyby pak logicky vyústí ve střelbu, která samozřejmě ve městě ohrožuje občany. Jako bonus to odnese zatčený a podezřelý kamarád, který chtěl pomoc," uvedl. „Takhle policie odměňuje občany, kteří sami riskují a chtějí pomoci?" rozčiloval se Petr. Podle jeho slov z toho pro lidi plyne jedno - raději se do ničeho neplést, aby člověk nedopadl podobně. „Skvělý příklad," dodal ironicky.

Kriminálka ze hry

Podle Petrových slov měl vedoucí chomutovské policie Jaroslav Peleška zapsat do policejního systému Maják, že kriminálka se měla začít zabývat případem až den po celé události. „Já si myslím, že kdyby se tím kriminálka zabývala rovnou, tak akce mohla být provedená profesionálně. Špatný operační důstojník společně s vedoucím Peleškou postavili kriminálku ze hry. Akorát vystavili špatnými rozhodnutími běžný kluky z hlídek zbytečnýmu nebezpečí," uvedl Petr.

Policie mlčí

Policie se rozhodla k celému případu nevyjadřovat. „Věc je ve vyšetřování, požadované informace nelze poskytnout," uvedl ředitel chomutovské policie Jaroslav Peleška. „Po došetření informace zveřejníme na našich internetových stránkách," dodal.

Totožnost prozrazena

„Nejhorší paradox je, že ten cikán, který zprostředkovával prodej, běhal ještě den po akci na svobodě. Ve středu se totiž v Jirkově na benzině krátce před sedmou večer vyptával na věci ohledně kriminálky a policie. Já vím, že oni ho pak jen předvolali dopisem, aby přišel na policii," tvrdil bývalý kriminalista.

Z uvedeného postupu podle Petra plyne jeden zásadní důsledek, a to odhalení totožnosti Martina. „Původně měl zůstat kamarád skrytý, jeho totožnost by nevyšla najevo, jen by maximálně několik málo lidí znalo jeho tvář. „Mohlo se to celé udělat jako legenda," vysvětlil Petr. Tím, že je podezřelý a byl zadržen, už bude figurovat ve spisech," uvedl Petr. Podle jeho slov jakmile někdo z potenciálních pachatelů bude obviněn, tak si může oficiální cestou velmi lehce zjistit, o koho jde a jak se jmenuje. „Přesně tohle jsme nechtěli, ale to už je teď bohužel jedno," řekl bývalý kriminalista.

Policejní postup „legenda"Kriminální policie dostane z kriminálního prostředí nějakou informaci kriminální prostředí totiž občas něco řekne. Často to bývá tip od informátora. Podle této informace se zorganizuje akce, zadrží se pachatelé, zabaví se věci, následuje obvinění. Informátor je ale celou dobu anonymní; do zápisu se napíše, že na čin se přišlo například důvěrnou cestou. Informátor je ze hry, nikdo zvenku nemá šanci se oficiální cestou k němu dopátrat. Ani policie po tom nejde zpětně nepátrá, jakmile pachatele chytí, tak všechno mají a tím se informace potvrdí. Navenek to tak může i vypadat, jako by to bylo z iniciativy policie.