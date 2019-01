Rozhovor s Davidem Šmídem, který navrhl nové Studentské náměstí v Kadani. Bylo mu pouhých 19 let

STUDENT NA ,,SVÉM´´ NÁMĚSTÍ. David Šmíd z Kadaně. | Foto: Foto: Deník/ Mirka Šebestová

Kadaň - Vymyslel, jak bude vypadat a po dvou a půl letech tam může sám chodit relaxovat. David Šmíd z Kadaně dostal nevídanou příležitost, když ho starosta jako devatenáctiletého středoškoláka oslovil, zda by si troufl navrhnout novou podobu prostoru bývalé tržnice mezi Mikulovickou bránou a průmyslovkou. Souhlasil a jeho vize poté radní nadchla. David se podílel na projektování a byl u každého kontrolního dne. Poté, co bylo Studentské náměstí v polovině srpna otevřeno pro veřejnost, už tam také párkrát pobyl. Jak je se svým dílem spokojený, co bylo potřeba změnit a čemu se absolvent kadaňské průmyslovky věnuje teď čtěte v rozhovoru.

Vaše představy se zhmotnily. Jaký to je pocit vidět náměstí dokončené? Jste spokojený?

Jsem velmi spokojený. Jsem rád, že je tady plno návštěvníků a že jsou na náměstí kladné ohlasy. Na devadesát procent vypadá tak, jak jsem si to představoval od začátku.

Co je jinak?

To byly vynucené změny, které byly vyvolané ať už v průběhu stavby, nebo jsme se na nich dohodli kvůli vnějším vlivům. Například změna povrchu mezi platany, kde jsme opustili původní myšlenku velkoformátové žulové dlažby a nahradili jsme ji „šlapáky". Bylo to kvůli vysoké poloze kořenů, abychom je nepoškodili a zároveň aby kořeny neničily povrch dlažby.

Na náměstí je free wi-fi. Už jste si tam byl také sednout s tabletem?

Určitě, ale s mobilem. My hrajeme teď s kamarádem Ingress (online multiplayerová hra, která využívá rozšířené reality, pozn. red.).

Povězte něco o sobě, co studujete a kolik vám je?

21 a aktuálně nestuduji. Po střední škole jsem šel na architekturu na ČVUT a asi po měsíci jsem odešel. Nějak se mi nelíbil ten přístup, tak jsem hledal, kam bych šel do praxe. Jsem teď projektant v místní firmě. Děláme rekonstrukce budov.

Jak jste prožíval, když vám starosta nabídl možnost navrhnout náměstí?

Mě to hrozně potěšilo, byl jsem rád. Byla obrovská příležitost najednou dělat na něčem, co se bude realizovat, co je opravdu skutečné. Ne nějaký fiktivní projekt do školy, který někdo položí do šuplíku, kdy se s ním nebude nic dít.

Co vás inspirovalo při tvorbě návrhu?

Hlavní myšlenka byl pohled do historie, kdy jsem předpokládal, že tam byl příkop před hradbami, od toho to snížení terénu a pak ty inspirace byly různé: Nábřeží Maxipsa Fíka třeba co se týče materiálu. Vodní prvek ten je ze španělska odněkud z Valencie.

Vím, že se v průběhu prací vyskytly překážky…

Nastala změna v projektu. Při stavbě archeologové objevili baštu tam, kde měl být vodní prvek, tak jsme řešili, co s ním. První bylo, že ho musíme přesunout jinam a pak co s baštou, jestli ji skrýt či přiznat. Až jsme nakonec došli k té replice, což bylo nejlepší a nejjednodušší řešení. (Základy středověké bašty byly zahrnuty a nad nimi archeologové vystavěli její věrnou repliku, pozn. red.)

Myslíte si, že vám návrh kadaňského náměstí pomohl do budoucna?

Jasně, je to úžasná reference. Všude jsem to ukazoval, například i když jsem se hlásil na přijímačky na ČVUT.

Máte další nápady, co změnit v Kadani a jak?

Mě třeba zaujal projekt na Špitálské předměstí, kde se řeší jestli ho zastavět, nebo nechat zelenou plochu tak, jak je to v současnosti. Líbilo by se mi zastavět ho.

Jak se objevila myšlenka, že by náměstí mohl navrhnout student Šmíd?

Vlastně šlo o náhodu. V Kadani si dělali starosti, co prostorem v těsném sousedství historického centra, kde byla nevyužívaná tržnice a veřejné záchodky. „Bylo to neutěšené a ošklivé místo," zavzpomínal starosta Kadaně Jiří Kulhánek. „Chtěl jsem to řešit nějak komplexně, tak jsem řekl radním, že do prosince přijdu s nějakým návrhem. To jsem furiantsky řekl někdy v září," směje se starosta. Bylo shodou okolností, že mu tou dobou jeho syn přinesl ukázat práci spolužáka Davida. Šlo o návrh galerie moderního umění ve Smetanových sadech, kterou poslal do soutěže středoškolské odborné činnosti. Když ji starosta viděl, řekl si, že to s ním zkusí. „Sešli jsme se, David během dvou měsíců přinesl maketu a rada byla nadšená. Vypsali jsme výběrové řízení na projekční kancelář a už to jelo. Od nápadu k realizaci uběhlo dva a půl roku," dokreslil.