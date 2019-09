Město Jirkov chce minimálně 1106 korun za metr čtvereční. Parcelu získá ten, kdo za ni nabídne nejvíc.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Petr Zbranek

Klid, zeleň a do města přitom co by kamenem dohodil. Jirkovská radnice zveřejnila záměr prodeje třiceti pozemků v lokalitě nedaleko Novomlýnského rybníka, na kterých vyrostou rodinné domy. Stavební parcely nabízí veřejnosti. O tom, kdo bude jejich majitelem, rozhodne obálková metoda. Na podání nabídky mají lidé čas do poloviny října.