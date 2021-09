O tom, jaký to je problém najít vhodné barvy a vybrat správný vzor maskování, nám vyprávěl Jiří Piramovský, který je dlouholetým předsedou spolku. Tento objekt je podle jeho slov dalším do jejich "developerského porftolia", které se stále rozrůstá a jak uvedl, tak mají i další plány přímo v centru města.

Muzeum Čs. opevnění z let 1936 až 1938 Na Kočičáku nemá své objekty a působnost jen vnad Chomutovem, ale působí v celém okrese. Od poloviny uplynulého týdne renovují objekt u obce Černovice v těsné blízkosti silnice 1/13, který v neděli 5. září dostal nový nátěr.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.