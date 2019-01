Kadaň - První „občerstvovací zastávky“ pro vyhladovělé tvory vzniknou v parku ve Smetanových sadech.

Krmítka pro ptáky už jsou hotová. | Foto: Facebook Jiří Kulhánek

Hladové zimní měsíce budou pro ptáky i veverky v Kadani únosnější. V parku ve Smetanových sadech totiž na přání místních přibudou veřejná krmítka. Aby je lidé zásobovali tím, co zvířatům skutečně chutná, a hlavně jim i prospívá, budou u nich i informační cedulky včetně malé encyklopedie s vyobrazením nejčastějších opeřených strávníků.

Právě o krmítka v zimě a o pítka, která budou pro chlupaté akrobatky a opeřence záchranou v letních vedrech, žádali Kadaňané na posledním veřejném projednání, kde se mohou lidé bavit o námětech a vylepšeních s vedením města. „Lidé jsou rádi, že to v parku žije, a mají o zvířata zájem. Je tedy předpoklad, že se o ně budou starat, proto jsme jim podali pomocnou ruku,“ vysvětlil Miroslav Jancák z odboru životního prostředí.

Důvody jsou i estetické. Lidé v parku rozvěšovali alternativní krmítka: plastové lahve či krabici od mléka, které měly krmivo chránit před vlhkem. „Nevypadají ale dobře, takže tomu dáme nějakou estetickou úroveň,“ doplnil pracovník kadaňské radnice.

Krmítka pro ptáky budou dvě. Jedno poblíž knihobudky, druhé u Orfea. Obě nechá město umístit ještě během pátku. Zůstanou tam až do března, kdy je pracovníci opět demontují a schovají do listopadu, kdy začíná období vhodné pro přikrmování. Kadaňští připravují také deset krmítek pro veverky a deset pítek, jež zůstanou na stromech nastálo.

Zpočátku do krmítek nasypou semínka a ořechy pracovníci odboru, pak už bude vše na lidech. Krmítka je potřeba nejen doplňovat, ale také je pravidelně čistit od mokrého či nahnilého krmiva a výkalů. „Kdybychom zjistili, že to lidé nedělají, domluvili bychom se se zahradníky, aby krmítka čistili a dosypávali oni,“ přiblížil Jancák, jaký je plán B.

Celkové náklady na krmítka i pítka vyjdou na zhruba 15 tisíc korun. Když město zjistí, že se o ně místní poctivě a pravidelně starají, rozšířilo by je i do dalších zón, například do Rooseweltova parku a na sídliště.

Třicet v Jirkově

Veřejná krmítka pro ptáky, veverky a netopýry a také ptačí budky mají i v Jirkově. Na třicet jich loni zjara vyrobili žáci a město je pak nechalo rozmístit. V tamních Smetanových sadech jsou dvě budky a dvě krmítka, na přání místních lidí přibyly další také před domy v ulicích Krušnohorská, Na Borku a Studentská.

„Myslím, že to byl výborný nápad. Do Smetanových sadů zalétávají sojky, žluny, strakapoudi, sojky, pěnkavy, červenky a sýkorky, je to pastva pro oči,“ líbí se Jirkovance Aleně Svobodové. „Řekla bych ale, že ta krmítka slouží spíše ptákům. Veverky potřebují speciální s krytem proti vlhku a také aby jim krmení nesezobali ptáci. Pozorujeme tam nejméně tři veverky, dvě černé a jednu zrzavou. Nedávno jsme jim tam s vnoučkem nasypali vlašské ořechy a buráky a pak jsme sledovali, jak jim to žerou holubi,“ zalitovala.

Krmítka jsou i po Chomutově, podle vyjádření magistrátu jsou rozmístěna po zooparku. Další ve městě vznikla z iniciativy občanů nebo organizací, proto město nemá přehled o tom, kde přesně jsou.

Klášterec nad Ohří zatím veřejná krmítka nemá. „Město ale plánuje, že nechá na jaře zavěsit deset ptačích budek v zámeckém parku,“ uvedla mluvčí klášterecké radnice Adéla Václavíková. „Je to ve spolupráci se Severočeskými doly a Českou zemědělskou univerzitou,“ dodala.