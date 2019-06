Šest let za mřížemi v jednom případě, čtyři ve druhém. Dva muži, kteří si v Jirkově vybrali jako snadný cíl zdravotně postiženého Michala K., si v pátek vyslechli rozsudek u chomutovského soudu. Ten je uznal vinnými ze zvlášť závažného zločinu loupeže a přečinu neoprávněného držení platebního prostředku. Kromě toho musí rovným dílem zaplatit zhruba 35 tisíc korun jako bolestné a škodu na majetku. Rozsudek není pravomocný, oba muži si ponechali lhůtu na odvolání.

„Skutek byl spáchaný ze zvlášť zavrženíhodných pohnutek a zákeřně zezadu,“ konstatovala předsedkyně senátu. „Jednalo se o čistý hyenismus. Za desítky let práce u soudu jsem neviděla takto zbabělý trestný čin a amorální chování pro trochu peněz,“ dodala.

Staršímu z mužů, 27letému Jaroslavovi F., uložila šestileté vězení, 19letý Milan L. má za mřížemi pobýt čtyři roky.

K přepadení došlo den před Silvestrem, po třetí hodině ranní. Podle obžaloby si oba muži Michala vytipovali v jirkovském discobaru Elta. Neuniklo jim, že se pohybuje hůře, v dětství totiž prodělal obrnu. Když se vydal na cestu domů, dostihli ho poblíž Kludského vily, srazili na zem a zkopali ho. Michal hrál raději mrtvého, aby nesílila jejich chuť útočit. Oba ho pak prošacovali, sebrali mu mobil, klíče od bytu a peněženku s penězi a bankovní kartou. Jeho nechali ležet. Pomoc Michal našel v Eltě, kam se dobelhal celý zkrvavený, s tržnou ránou na čele a pohmožděninami.

Jako hlavního iniciátora soud vnímá staršího Jaroslava F., proto mu také uložil přísnější trest. „Považuji ho za člověka, který není schopen žádné sebereflexe,“ uvedla předsedkyně senátu.

Jeden popíral, druhý vyjádřil lítost

„Když mu hrozí postih, lže a obviňuje další osoby,“ dodala. Vinu totiž shazoval nejen na svého společníka. Tvrdil také, že mu vyhrožovali lidé blízcí Milanovi a dokonce policisté. Údajně mu pohrozili, že mu strčí petardu do konečníku, pokud neřekne, co chtějí slyšet. Toto tvrzení bylo vyloučeno svědeckou výpovědí.

V případě mladšího Milana soud přihlédl k tomu, že spolupracoval a doznal se. Vyjádřil také lítost. „Chtěl jsem se omluvit poškozenému za to, co jsme spáchali. Je mi líto, co jsem udělal, škodu vynahradím,“ řekl se svěšenou hlavou před vynesením rozsudku.

Jaroslav F. svou vinu naopak popřel. „Činy, ze kterých jsem obviněn, jsem nespáchal. Nemám čeho litovat,“ prohlásil. Když předsedkyně senátu zdůvodňovala rozsudek, smál se jí do tváře, takže sklidil napomenutí a zápis do protokolu.

Oba muži mají několik záznamů v trestním rejstříku. Jaroslav byl ve Velké Británii odsouzený za těžké ublížení na zdraví, další dva vroubky staršího data se vázaly ke rvačce a výtržnictví. V České republice měl dosud čistý trestní rejstřík. V Milanově trestním rejstříku figurují tři záznamy, týkají se krádeže a maření úředního rozhodnutí.

Státní žalobce původně žádal trest vězení v délce pěti let pro Jaroslava a čtyři roky pro Milana. Soud nakonec rozhodl přísněji, starší z mužů dostal o rok více.

Michal K, který se z útoku stále ještě vzpamatovává, považuje rozsudek za spravedlivý. „Jsem spokojen, ulevilo se mi,“ sdělil poté, co vyšel ze soudní síně.

Tresty vnímá jako přiměřené i jeho právní zástupce Ivan Eric Poplštein. „Byly po zásluze s ohledem na to, že napadli handicapovaného člověka, i k jejich trestní minulosti. Také náhrada škody byla přiznaná správně, druhá věc je, jestli bude uhrazená,“ zapochyboval vzhledem ke špatné finanční situaci obou odsouzených. Jisté řešení ale vidí ve fondech, které slouží obětem trestné činnosti.

Ve spolupráci se známým rapperem Jakubem Mohamedem Alim založil Michal nadační fond Dlaň v dlani, která chce financovat kurzy sebeobrany pro osoby s handicapem.