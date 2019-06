Jirkovská kultura byla čtyři měsíce bez ředitele. Teprve začátkem června převzala vedení Kulturního vzdělávacího a informačního zařízení Michaela Brožová, která má zkušenosti jako projektová manažerka a personalistka. Nově bude ovlivňovat dění v jirkovském divadle, knihovně, historických sklepích, městské věži, v informačním centru i jinde ve městě. Především ale na zámku Červený Hrádek, kde je také restaurace a hosty vysoce hodnocený hotel.

Předchozího ředitele radní odvolali v lednu. Jeho nástupkyně se bude nové „řemeslo“ učit průběžně. „Ve sféře kultury jsem dosud aktivně nepůsobila. Kulturních akcí se obvykle účastním pouze jako prostý návštěvník,“ otevřeně připustila, už když se o místo ucházela. Výběrovou komisi ale přesvědčila obhajobou své koncepce a manažerskými zkušenostmi.

KVIZ je velká organizace, má přes třicet stálých zaměstnanců a ročně jím projde na 110 „dohodářů“. To je vysoké číslo, cítíte se na to?

Myslím si, že to zvládnu. Mám k sobě tým lidí, kteří mají zkušenosti, a osobně v tom problém nevidím.

Jak početný tým jste vedla dosud?

Pokud do toho zahrneme projektové týmy, měla jsem jich paralelně zhruba deset o pěti až osmi lidech.

Co si od vás mohou návštěvníci kulturních akcí slibovat?

Rozhodně mohou očekávat jiný pohled. Pohled obyčejného diváka. Tím, že nejsem zatížená dlouhodobým řízením kulturní organizace, mohu přinést jistou neotřelost.

Jaké nastolíte první změny?

Chtěla bych zámek zpátky otevřít lidem, protože mám pocit, že se tu v poslední době dělalo méně akcí. Většinou jsem se třeba z radničních novin nebo internetu dozvěděla, že se nějaká akce konala, ale neměla jsem šanci tam zajít. Chtěla bych to obrátit, aby se o nich lidé včas dozvídali.

To jsme ale u propagace. Začala jste tím, že je na zámku málo akcí pro veřejnost, z čeho vycházíte?

Jako ředitelka ještě neumím posoudit, kolik jich tu přesně bylo. Jako občanka jsem se sem ale moc nedostala – dost možná kvůli nedostatečné propagaci. V posledních letech jsem tu byla pouze na vánoční prohlídce. Opticky mi však připadá, že máme dostatečný potenciál na to, aby tu ve všední dny i o víkendu bylo výrazně více lidí. Jde jen o to umět jim nabídnout něco zajímavého.

Jak si s tím chcete poradit?

Abychom přilákali lidi, připravili jsme cyklus Zámeckých pátků, což jsou neformální hudební akce. Chceme dát prostor umělcům, většinou amatérským, kteří nejsou tolik známí, ale mohli by být přínosem. První pátek s podtitulem Red Rock Session bude 28. června. Vystoupí na něm skupiny Lake Stopper a The Common Sense. Další dva pátky plánujeme v červenci, na jeden z nich máme nasmlouvanou skupinu Potěr rock, což jsou velmi mladí umělci - žáci, kteří hrají, dotáčejí desku a mají své klipy, přesto se o nich zatím neví. Také tu v červenci uvítáme tři kapely z hip hopové scény. Rozjednanou máme skupinu Madras, což je trochu tvrdší rock. Jeden Zámecký pátek bude také v srpnu a rozlučkový v září. Bude jazzově laděný.

Potěr Rock - To Pán Bůh Zdroj: YouTube.com/Potěr Rock

Jaké máte hlavní taháky letošní sezony?

Určitě si myslím, že moc hezká bude Anna K, která bude na Hornické pouti, a zajímavé by mohly být zmíněné Zámecké pátky, protože je to něco nového a nepoznaného.

KVIZ měl svůj zajetý kulturní kalendář akcí. Jsou v něm věci, o kterých jste přesvědčená, že musí pokračovat dál?

Nepochybuji o Hornické pouti, patrně zůstane i Mistrovství ČR ve vaření svíčkové, které mají lidé rádi. Určitě bychom chtěli zachovat i tradiční vánoční věci jako oživlý betlém a kostýmované vánoční prohlídky, ale vnést do toho i trochu nového. Líbilo by se mi udělat tu únikovou hru a zámeckou prohlídku laděnou do strašidelna.

Tak se na zámku vařila svíčková loni:

a tak předloni:

Co bude dál s hudebním a divadelním festivalem Kludského zahrada? Současná koalice ho má ve svém programovém prohlášení jako tradiční akci, kterou chce zachovat, přitom se letos poprvé nekonala.

Jestli jsem správně pochopila, nekonala se proto, že tu dlouho nebyl ředitel. Organizace běžela samospádem s tím, že kolegové zabezpečili akce, které jsou dlouhodobě nasmlouvané, na nic dalšího ale neměli kapacitu. Chtěla bych ji zachovat, ohlasy na ni byly velmi dobré.

Vypustíte něco z programu?

Ráda bych se vyhnula vysokorozpočtovým akcím s honorářem 150 až 200 tisíc za jediné samostatné vystoupení. Pokud vím, poměrně nákladný byl koncert pana Margity. Nepochybuji, že byl pěkný, i ohlasy byly výborné. Přesto si myslím, že je to nad naše možnosti. Chtěla bych dělat více menších akcí.

Znamená to, že bude prioritou nízkorozpočtová kultura oproti vysoké kultuře?

Nechtěla bych vysokou kulturu odstřihnout. Osobně si ale myslím, že běžní občané ocení i něco „lehčího“. Nízkorozpočtová kultura určitě není ekvivalentem pro špatnou kulturu.

O akcích s větším předstihem

Už dříve jste zmínila, že chcete zlepšit a sjednotit propagaci. Jak?

Tak, že budeme akce avizovat včas. Využijeme radniční noviny, web náš i města a hodně sázíme na facebook. Formou vytvořené události se dají nasdílet milionům lidí. Rádi bychom zintenzivnili propagaci v rámci českého a slovenského atlasu hotelů, kdy můžeme vkládat neomezené množství fotografií a příspěvků a propagovat nejen nás, ale i město jako dobrý turistický cíl. Myslím, že se nám to bude hodit, až se bude otevírat nové informační centrum.

Vaše koncepce hodně stála na financích a jejich získávání nejen od města. Máte konkrétní nápad, kam se obrátit?

Chtěla bych se pokusit dostat dotační zdroje formou příspěvků z kraje. Co se týče investičních věcí, například rekonstrukce zámecké fasády, chtěla bych oslovit ministerstvo kultury.

S bývalým ředitelem odešli i někteří klíčoví pracovníci. Jaký je personální stav teď? Chybí někdo na důležité pozici?

Co se týče personálního zabezpečení, máme kvalitní ekonomku, asistentky, provozního a zůstal mi zástupce ředitele, který funguje za provoz. Velký problém ale máme v zámecké restauraci a kuchyni. Tam nám opravdu lidé chybí.

Jak jejich stavy vypadají?

Teď jsme zhruba na 50 procentech. Potřebovali bychom minimálně dva číšníky a dalšího kuchaře, plus dva lidi jako pomocný personál. Je to skutečně kritická situace. Ti lidé pracují dlouhodobě v podstavu, jsou unavení a potřebují si odpočinout. Pokud se nám nepodaří posílit personálně, umím si představit i krizové řešení, že budeme muset omezit provoz restaurace.

Hrozí uzavření restaurace v nejbližších týdnech?

Určitě. Náš jediný kuchař má ve druhé polovině července dovolenou. Ve chvíli, kdy nemám kuchaře a nepovede se mi zabezpečit provoz nějakým „dohodářem“, kterého přesvědčím, aby si vzal dovolenou v práci a šel vařit ke mně, samozřejmě by tato situace musela nastat. Restauraci už jsme měli zavřenou minulou středu a čtvrtek právě kvůli nedostatku personálu.