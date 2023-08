Pro bezové květy do bezové zmrzliny chodívá se svými dětmi do hor nebo k řece Ohři, aby zajistil, že budou z co nejčistšího prostředí. Základ pro medovou zmrzlinu bere od místních včelařů a například povidla do perníkové zmrzliny od známého chomutovského výrobce lahůdek Davida Netolického. Kávu pro tvorbu ledové pochoutky, ale také nejrůznějších forem horkého nápoje, zase odebírá z pražírny Strýčka Toma v Kladně.

Aleš Roušar měl původně ve svém domě, kterému se dlouhodobě říká U Zrcadla, restauraci. Vedl ji s bývalou manželkou. Pak také přidal stánek s točenou zmrzlinou. Když ale na cestách po republice ochutnal řemeslnou zmrzlinu a promluvil si s profesionály, kteří ji vyrábějí, rozhodl se, že na ní postaví své podnikání. Prošel zmrzlinářským kurzem pod vedením italských odborníků, nakoupil stroje a řemeslnou zmrzlinárnu před čtyřmi lety rozjel. Otevřená je vždy od dubna do konce září.

Sladká alchymie

Většinu receptů odzkoušel sám. „Je to hraní a ladění chutí. Taková alchymie,“ zmínil živnostník. „Zmrzlina musí být vyvážená chuťově, recept ale má být také technologicky funkční. Například jde o množství cukru ve zmrzlině, protože když je ho málo, je zmrzlina tvrdá jako beton, a když hodně, je měkká. Ladí se i množství tuku,“ přiblížil.

Většinou se recept podaří vyladit, jsou ale výjimky. Nepodařila se například levandulová zmrzlina. Zatím. „Zkoušeli jsme ji ze sušených levandulových květů, byla ale příliš agresivní,“ zmínil Roušar.

Ve zmrzlinárně se denně prodává kolem osmi druhů čerstvé zmrzliny. Někteří zákazníci jdou po konkrétních druzích, jiní chtějí ochutnat od každého. „Pravidelně nám sem takto jezdí třeba manželský pár se dvěma dětmi a odváží si zmrzku se všemi příchutěmi,“ zmínila pracovnice zmrzlinárny Žaneta Šimková. „Hodně k nám jezdí lidé z okolí, ale také turisté a návštěvníci, kteří přijeli například za březenským drakem,“ dodala v souvislosti s místní atrakcí. Občas bývá zákazníků tolik, že se fronta táhne až na ulici.

V podniku je prostor nejen pro řemeslné zmrzliny, sorbety a tříště. Prodávají tam také kávu a produkty některých místních výrobců. Například mošt od lounského dodavatele a víno od vinařů z Vičic a Března.

Do budoucna chce majitel, který si zmrzlinárnou plní svůj sen, zainvestovat do dalších vychytávek. Rád by například pořídil tříkolku pro rozvoz zmrzliny. Jezdil by s ní po festivalech, koupalištích a akcích.

Plánuje také, že bude péct vlastní kornoutky tak, jak je to zvykem v Itálii, kolébce lahodné zmrzliny. „Dělá to skvělou atmosféru, protože to ve zmrzlinárně krásně voní,“ zmínil Roušar. „Také bych si s nimi mohl hrát – přidat do těsta skořici nebo máslo,“ líbilo by se mu. I v tuto chvíli má nejrůznější kornoutky na výběr, ať už klasické, bezlepkové nebo se sladkým barevným posypem. Řemeslnou zmrzlinu prodává také v kelímcích nebo termo boxech, když ji zákazníci chtějí převážet dále.