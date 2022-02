Lyžování s padesátiprocentní slevou svým obyvatelům zařídila obec Březno.

Lyžování. Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Podmínky jsou jen dvě: musí mít trvalý pobyt v Březně či jeho osadách a také chuť strávit den na svahu. Lyžovat jezdí do zhruba dvacet kilometrů vzdáleného Skiareálu Pyšná u Vysoké Pece, který nabízí dvě upravené sjezdovky, dětský skipark, občerstvení na sjezdovce a chlubí se krátkými frontami. Na Pyšné se lyžuje každý den do 16 hodin, večerní lyžování je od 17 do 20 hodin.