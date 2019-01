Chomutov /ANKETA/ - „Hlavně ať zachovají ten lesík," přejí si místní. Proti nákupnímu centru vesměs nic nemají. A co vy?

SUTINY. Z bývalého kina už toho moc nezbylo. Pracovní ruch tu neutichá. | Foto: Markéta Vernerová

Z bývalého kina Evropa na Březenecké zbývá už jen malý kousek zdi pomalované graffiti. I ten brzy zmizí. Uprostřed sídliště vyroste nové obchodní centrum.

Místo už je oplocené a staveniště je plné kamení a trosek. Bagry i dělníci pracují naplno. I když to tak nevypadá, hlavní demoliční práce by měli být hotové do pátku, finální terénní úpravy jsou v plánu příští týden.

Vypravili jsme se na místo zjistit, jak se na současný stav i budoucnost dívají místní. „Nás to tolik nezajímá. Jen doufáme, že zůstane jezírko," říkají manželé Pálinkašovi, kteří stavbu sledují. „Je tu už dost obchodů, ale to víte, byznys je byznys," dodávají.

Většina lidí stavbu obchodního centra vítá, pokud tedy zůstane zachován přilehlý park. „Bylo to tady hrozné. Plno bezdomovců, špína, smrad. Báli jsme se sem chodit," svěřuje se seniorka venčící psa.

Lidé nakukují přes ploty a sledují průběh prací. Někteří zvědavci si vše fotí. „Je mi to líto, nechtěla jsem, aby se kino zbouralo. Určitě šlo vše vyřešit jinak," říká Jana Fridrichová. Do nového obchodního centra prý ale chodit bude. „Aspoň to nebude daleko, ráda nakupuji" přiznala se.

Největší atrakcí zatím zůstává několik stavebních strojů pro malé děti. „Ani nevím co tu bude, my jsme se přišli podívat na bagry," komentoval vše přihlížející tatínek s malým synem.

Na místě bývalého kina vyroste nový supermarket, budova s třemi menšími obchody, část parkoviště bude pro místní obyvatele. V plánu je také fastfood včetně nájezdu ze silnice I/13. Investor, chomutovská firma Rent, předpokládá otevření v první polovině příštího roku.

ANKETA: Co říkáte na vznikající obchodní centrum?

Kateřina Havlíčková, 34 let

Je to dobře. Je to rozhodně lepší než to, co tu bývalo. Před tím zde bylo spoustu bezdomovců. Myslím, že nyní zde bude i bezpečněji.

Michaela Bělieková, 37 let

Vnímám to špatně. Rozhodně si myslím, že je v Chomutově velké množství obchodů a neodpovídá to potřebám zdejších lidí. Podle mě je další obchodní centrum zbytečné.

Zdeňka Kolářová, 62 let

Jsem ráda, že tady bude obchodní centrum. Hodí se to tady a nemusíme chodit daleko do města.

Jaroslav Hupcej, 27 let

Žiju tu odmalička a mám sedmiletého syna, tak doufám, že se zachová ten rybníček. Je dobře, že zmizelo staré kino. Obchodní centrum je lepší, i když nakupování nějak neřeším.

Lucie Blažková, 24 let

Proč ne? Jsem ráda. Aspoň nebudu muset do města. Bydlím tady u lesa. Je dobře, že na Březenecké něco takového bude.

A co vy? Líbí se vám myšlenka nového obchodního centra na místě bývalé Evropy? Hlasujte v anketě a diskutujte u článku!