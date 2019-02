Jirkov - Šifra mistra Leonarda, první díly Harryho Pottera či nedávný kinohit Padesát odstínů šedi. Co tyhle filmy spojuje? V jirkovském kině je odmítli vysílat. Považovali je za nemorální.

Jirkovské kino prošlo v posledních letech řadou změn. Disponuje špičkovým ozvučením a 3D technologií. V poslední době dostala budova také nový kabát. | Foto: Deník/Jaroslav Průša

A chtějí v tom pokračovat i po smrti původního provozovatele, Miloše Kubelky. Vyjádření nové jednatelky vyvolalo ovšem ve městě bouřlivé reakce.

„Filmy nejsou jen o sexu…"

„Chceme lidem ukázat, že filmy nejsou jen o sexu a podobných věcech, ale že i ostatní filmy mají jinou hodnotu," uvedla v rozhovoru pro Chomutovský deník jednatelka Lucie Samcová. Její postoj vychází ze stejného základu jako u Kubelky je totiž silně věřící člověk. Ten podle svého soudu „nemorální" filmy nezařazoval do programu. Nutno dodat, že jich bylo v historii kina jen pár.

„Nechci být diskriminován pámbíčkáři"

Přesto tohle vyjádření vyvolalo spoustu rozporuplných reakcí. Povětšinou negativních. „Zde v Jirkově je kino v moci silně věřících a přestože na jeho provoz jdou i peníze města, tudíž nás všech, tak třeba film Šifra mistra Leonarda, nebo Slunce seno erotika v něm neuvidíte," rozdmýchal diskuzi zastupitel Josef Šebek (Strana svobodných občanů). „Proč nemohou lidé, kteří nejsou věřící, některý film s uvedenou tématikou vidět v místě svého bydliště, v Jirkově?"

A spustila se lavina kritiky. „Podle mě má svéprávný člověk dost rozumu na to, aby si určil sám, na co do kina půjde nebo ne," píše jeden z čtenářů na našem webu. „V Jirkově máme jedno kino a nevidím důvod být diskriminován ´pámbíčkáři´," píše další.

Našlo se však i několik zastánců. Upozorňovali především na to, že stejná pravidla fungují v Jirkově už několik let a podobně hlasitá kritika nikdy nezaznívala. A také chválí předchozího provozovatele Miloše Kubelku za jinak vstřícný přístup divákům. Obojí je pravda.

Zastupitel: „Přestal jsem tam chodit"

Jenže jedna věc je zásadní. Kino je majetkem města, které jeho provoz dotuje. Čtvrt milionu ročně. „Budete-li provozovat kino za svoje peníze, promítejte si co je vám libo. Pokud za peníze daňových poplatníků, je jakákoliv cenzura mimo rámec zákona nepřípustná," upozorňuje jeden ze čtenářů.

Chomutovský deník proto oslovil i další jirkovské zastupitele. A většinou se nad prohlášením jednatelky také pozastavují. „Kino má mít takovou nabídku filmů, aby si z ní lidé vybrali. A ne aby si kino určovalo, jaký film dá a jaký nedá podle toho, který se jim líbí," uvedl například zastupitel KSČM Jaroslav Cingel.

Selekci filmových titulů kritizuje také Michal Bečvář (ODS). Ten kvůli tomu dokonce přestal již před lety do jirkovského kina chodit: „Na tohle téma jsem měl debatu s panem Kubelkou již dávno. A neshodli jsme se. Přesněji pro něho jiné argumenty než jeho nic neznamenaly."

Město: „Promluvíme si o tom…"

Vedení města však tak ostré není. Místostarosta Dana Jurštaková (ODS) považuje reakci za nepřiměřenou. „Pan Šebek poslal mail na všechny strany a teď mají všichni potřebu to řešit a ptají se, co to znamená. My v tom až zas takový problém nevidíme. S paní jednatelkou se sejdeme a všechno probereme," uvedla.

V podobném duchu se k ohlasům veřejnosti a zastupitelů vyjádřil i starosta města Radek Štejnar (ČSSD): „Město se bude situací v kině zabývat. Víme, že už pan Kubelka některé filmy nechtěl promítat. Na druhou stranu jeho postoj naše kino zviditelnil. S paní jednatelkou celou záležitost projednáme ."

S žádostí o vyjádření k reakcím jsem se obrátili také na jednatelku kina Lucii Samcovou. Ta však nereagovala.

Josef Šebek chce se svou kritikou vystoupit také na zasedání zastupitelstva, které se bude konat 1. dubna.

Reakce na vyjádření jednatelky Kina Jirkov, s.r.o.

Co vlastně vyvolalo takovou diskuzi?

Byla to jedna z prvních otázek v rozhovoru s novou jednatelkou společnosti, která provozuje jirkovské kino. Lucie Samková na ní odpověděla jen krátce, celý rozhovor se pak točil okolo jiných věcí (najdete ho ZDE). Byla to ale právě tato věta, která vyvolala názorovou bouři.

Miloš Kubelka odmítal projekce filmů, které považoval za nemorální, například Šifra mistra Leonarda či Padesát odstínů šedi. Bude tomu i tak dál?

Ano, Miloš Kubelka byl silně věřící člověk a já i David (jeho syn pozn.red.) jsme také. Máme na to stejný názor, takže takové filmy v jirkovském kině diváci neuvidí. Chceme lidem ukázat, že filmy nejsou jen o sexu a podobných věcech, ale že i ostatní filmy mají jinou hodnotu a mohou divákům dát víc, než tyhle lehčí filmy.

Reakce zastupitelů JirkovaJosef Šebek: Město Jirkov dává do jediného místního kina nemalé peníze. Pokud však chcete shlédnout některý z filmů, který plní kina po celém světě, a mohlo by se stát, že je v něm trocha erotiky, násilí, nedejbože sexu, máte smůlu. Zde v Jirkově je kino v moci silně věřících a přestože na jeho provoz jdou i peníze města, tudíž nás všech, tak třeba film Šifra mistra Leonarda, nebo Slunce, seno, erotika v něm neuvidíte. A o filmu 50 odstínu šedi ani nemluvím. Proč tohle kino tedy město dotuje? Proč podporujeme kino, kde se scházejí církve? Proč nemohou lidé, kteří nejsou věřící, některý film s uvedenou tématikou a nebo filmy, které jsou kasovními trháky vidět v místě svého bydliště, v Jirkově ? To má církev tak silnou podporu města ? Znám mnoho věřících a nemám s nimi žádný problém. Tahle diskriminace, víceméně s podporou města je silná káva.

Michal Bečvář: O tom, co se v kině promítá, a co ne, jsem měl debatu s panem Kubelkou již dávno. S panem Kubelkou jsem se neshodl, přesněji pro něho jiné argumenty něž jeho vlastní nic neznamenaly, proto jsem přestal do kina chodit. Například vskutku kontroverzní Gibsonův snímek o Kristovi pustit nechtěl, ale na mimořádná představení Kameňáků a Babovřesk zval několikrát. Proti gustu žádný dišputát, ale nějak si v názoru na sex, násilí, „drogy a rockandroll" nejen v tomto protiřečil.

Současná provozovatelka převzala jeho názor, respektive názor křesťanského sdružení, které v kině mělo a v podstatě stále zázemí má. Z jakého titulu provozovatelka určuje, co je morální, a co není? Kdo nebo co je v ní tou rozhodovací, schvalovací komisí?

Jsem pro diskuzi se zastupiteli, protože jen její výsledek může mít vliv na postoj současné provozovatelky.

Radek Štejnar: Město se bude situací v kině zabývat. Víme, že už pan Kubelka některé filmy nechtěl promítat, ale nemyslím si, že to mělo na návštěvnost kina významný vliv. Na druhou stranu jeho postoj naše kino zviditelnil a dostal do povědomí lidí. S paní jednatelkou celou záležitost projednáme a dohodneme se na dalším postupu. Myslím si však, že na zavedené koncepci mnoho měnit nebudeme.

Dana Jurštaková: Za těch patnáct let, co pan Kubelka kino provozoval, odmítl pokud vím snad jen dva filmy. Tím, že vyšel článek o dalším fungování kina se to rozvířilo a vyvolalo nepřiměřenou reakci. Hned jak článek vyšel, tak pan zastupitel Šebek rozeslal na všechny strany e-mail a teď mají všichni potřebu to řešit a ptají se, co to znamená. My v tom až zas takový problém nevidíme. S paní jednatelkou se sejdeme a všechno probereme.

Reakce čtenářů

xxx: To je jak za komunistů, ti taky určovali, co se bude nebo nebude vysílat. Podle mě má svéprávný člověk dost rozumu na to, aby si určil sám na co do kina půjde nebo ne.

Ovčan: Budete-li provozovat kino za svoje peníze, promítejte si co je vám libo. Pokud za peníze daňových poplatníků, je jakákoliv cenzura mimo rámec zákona nepřípustná.

Marek: Co to je nemorální film? A kdo určuje, zda je, či není film morální?

Honza Novotný: Chtěl bych říci, že v jirkovském kině výběr filmů s nemorální tématikou byl již za p. Kubelky. A nikomu to nevadilo:-) Jirkovské kino si váží každého filmového diváka když jsem tam byl před měsícem tak se dával film i pro pár lidí… V Chomutově by promítání zrušili.

xxx: Byl jsem zde již na několika jiných akcích ještě za p. Kubelky, který se snažil lidem vyjit vstříc i s pestrostí akcí. Různé akademie, besedy, koncerty… není to jen o filmech.

Libor Zamazal: Kdyby nebylo přístupu a aktivity pan Kubelky, jistě i s přispěním Města dnes by v Jirkově žádné kino nebylo.

Názory pocházejí z diskuze na www.chomutovskydenik.cz