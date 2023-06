Srdce horské Boleboře opět tepe uměním. Sochaři a malíři z regionu tam tvoří pod širým nebem, aby měli v závěru týdne co ukázat na slavnostní vernisáží.

Bolebořské sympozium. | Video: Deník/Miroslava Šebestová

Akce se účastní deset umělců z regionu, kteří mnohdy tvoří netradičními postupy. Například Jana Březinová Tóthová maluje obraz silnou voňavou kávou a Roman Křelina opracoval kmen stromu, aby s jeho pomocí získal obraz. „Utíkám od klasické sochy, protože dřevo bude spíše jen prostředkem, jak se dostat k velkoformátové grafice,” potvrdil umělec. „Udělal jsem si z něj pravidelný válec, do kterého vyrývám figurální linii. Takový kaligrafický obrys. Už mám připravenou měkkou matraci, na kterou dám plátno, válec nabarvím a celé to projedu,” popsal Roman Křelina, jak bude postupovat.

Josef Šporgy zase nečekal, až mu bude na sympoziu přidělený kus dřeva, ale sám si v lese pokácel modřín. „V lese jsem si rovnou nadělal také desky, protože by dřevo jinak nešlo vytáhnout ven,” prozradil sochař, který pracuje na velké designově ztvárněné lavici k sezení i odpočinku v leže. „Nohy jsem dělal doma, stejně ale nestíhám. Vymyslel jsem si komplikovanou věc,” zmínil mezi vrtáním a přeměřováním.

Na sochách pracují také Zdeněk Ježek Rada, Jaroslav Huráb a Jindřich Pittner a štětci se ohání Elisabeth Ida Novotná, Květa Nováková, Blanka Pittnerová a Milan Tóth. Ten navíc vedl také lekci perokresby.

Sympozium se letos koná už po jedenadvacáté. Původně ho pořádala obec a ochrannou ruku nad ním držel starosta. Po jeho úmrtí ovšem hrozilo, že tradice zanikne. Zachránili ji ale manželé Pittnerovi, kteří sympozium pořádají posledních pět let. „Vlastně jsme původně chtěli skončit jubilejním dvacátým ročníkem. To bylo loni,” prozradil ředitel festivalu Jindřich Pittner. „K následujícímu ročníku se hlásila skupina lidí, která si to dala do volebního programu, pak z toho ale vycouvala. Tak jsem řekl, že v sympoziích ještě nějaký čas pojedeme, než se najde nástupce,” dodal.

Letošní umělecké sympozium bylo zahájeno v pondělí 5. června a slavnostně zakončené bude v sobotu 10. června. Vernisáž výstavy, kde bude možné si nová díla prohlédnout a případně i koupit, začne v 15 hodin. Večer je pak na programu letní kino s promítáním černé komedie Teroristka.