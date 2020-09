„Dostal pokyny, aby přijel v roušce, s rukavicemi, dlouhými rukávy a nohavicemi. Výsledky prý dostane příští pondělí či úterý,“ přiblížila jeho žena. Jméno si nepřála zveřejnit, redakce ho ale zná. Ona samotná ani jejich dvě děti zatím testované nejsou.

Chomutovsko:



Aktuálně nemocných: 28

Počet nakažených celkem od března 2020: 100

Podle ideálního scénáře se mají lidé, kteří pociťují příznaky koronavirové nákazy, obrátit telefonicky na svého lékaře. Ten s pacientem probere jeho stav na dálku a stanoví další postup. Když má podezření na onemocnění covid-19, pošle ho na testy.

Otestovat se ale mohou nechat i samoplátci. Na Chomutovsku najdou odběrové místo v chomutovské nemocnici hned poblíž vrátnice. Otevřené je ve všední dny dopoledne, termín návštěvy je ale potřeba domluvit telefonicky.

Za den by měli pracovníci provést třicet výtěrů nosu a nosohltanu. „Ve skutečnosti jich ale děláme padesát a více,“ podotkla ředitelka chomutovské hygienické stanice Zdeňka Trmalová. „Přednost mají lidé s obtížemi a ti, kteří s nimi přišli do kontaktu. Samoplátci ale čekají čtyři, pět i více dní, než jsou otestovaní, výsledky pak dostanou ještě týž den odpoledne. Pacienti z našeho indikovaného seznamu na ně čekají zhruba dva dny,“ doplnila.

Podle Trmalové by bylo namístě rozšířit počet odběrových hodin, aby bylo možné odbavit více zájemců o testování.

„Jednáme o tom se společností Krajská zdravotní, která odběry zajišťuje,“ podotkla.

Zatím posílají ty, kterým nestačí vyhovět, na jiná odběrová místa. Ta nejbližší jsou v dalších nemocnicích Krajské zdravotní v Mostě a Teplicích, otevřená jsou ale za podobných podmínek jako v Chomutově. Samoplátce přijímá také odběrové místo AeskuLab v Teplicích po předchozí objednávce a online rezervaci. Test stojí 1 756 korun stejně jako na odběrovém místě v chomutovské nemocnici.

Kde vás otestují?



Kde: Nemocnice Chomutov, Kochova 1185, pavilon A (bývalé platební místo u hlavní vrátnice), rezervace na tel.: 477 755 361

Za kolik: Jedno vyšetření zahrnující odběr a zpracování vzorku přijde samoplátce na 1756 Kč

Kdy: ve všední dny od 8 do 12 hodin (+ ve dnech 12. 9. a 13. 9. od 8 do 12 hodin)

Jaká je čekací doba od odběru do podání výsledků: samoplátci je mají do druhého dne, ostatní za dva dny

Na Chomutovsku onemocnělo od začátku koronavirové krize celkem 100 lidí, aktivně nemocných jich bylo ke včerejšímu dni 28, což nejsou nijak dramatické počty.

Pro ty, kteří mají podezření, že se nakazili, je čekání na výsledek testu trpkou zkušeností. Platí to i pro jejich rodiny. „Manžel sice leží s horečkami doma, dokud ale nemá výsledky testu, nevíme nic. Můžeme jen čekat,“ uvedla Klášterečanka. „Jestli se potvrdí, že má covid, pak ho máme i my, vždyť jsme v neustálém kontaktu. To by byla špatná zpráva. Neposlali nás totiž do preventivní karantény, jak jsem si naivně myslela. Já mám na základě rozhodnutí ošetřující lékařky mého muže dále chodit do práce a děti do školy. Jen jsme všude informovali, jaká je situace,“ uzavřela.