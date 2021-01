Boby jsou těžce nedostatkové zboží. Může to vypadat jako maličkost, ale v době, kdy jedno z mála rodinných vyžití nabízí zasněžený kopec, lidé řeší, na čem se děti svezou. Zkoušejí přesvědčit prodavačky v supermarketech, které jim ale z nařízení vlády smějí prodat jen potraviny a další schválené zboží. Další prosí na sociálních sítích o zápůjčku.

„Je to dost nečekaný problém. Zákaz prodeje X věcí včetně bobů platil hned po svátcích. My máme běžně boby ve sklepě, jenže jsem po svátcích zjistil, že jsou prasklé. Normálně bych šel a rovnou je koupil, teď to ale byla hotová bojovka. Obvolával jsem známé a rodinu, kdo nám je půjčí,“ zmínil Martin Macháček z Chomutova. Objednat si je přes e-shop nebylo v danou chvíli řešení, protože by dorazily až za několik dní.

Podobně se po bobech sháněli i další lidé, jak je vidět na sociálních sítích, které se hemží vzkazy typu „nemá někdo zítra na půjčení boby?“ Kladných odpovědí je daleko méně. „Přijeďte na Pyšnou nad Jirkovem a půjčím – zelená chalupa nad kapličkou do 10 hodin,“ zní jeden z příspěvků.

Další lidé radili, jak se obejít bez tohoto kousku plastu. Vzpomínali na rychlou jízdu na vycpaném igelitovém pytli, doporučovali hrnec podobně, jako ve filmu S tebou mě baví svět, prkénko od záchodu nebo dekl od staré lampy. „Duše od traktoru a kapota z trabanta také nejsou k zahození a vejde se víc děcek na jeden kus,“ napsala Chomutovanka podepsaná jako Áďa Vejvodů.



Sháňka byla i v supermarketech, které jinak kromě potravin a drogerie nabízejí i řadu dalšího zboží včetně zimních potřeb. „Byl jsem v jirkovském Tesco zrovna, když se tam nějaký pán ptal, jestli by mu jedny boby neprodali. Prodavačka vysvětlila, že to nejde, tak se trošku rozčiloval,“ zmínil Jiří Podzimek. „Vadilo mu, že mikrovlnky, které nejsou nezbytné, se prodávat můžou, ale děti se nemají na čem svézt,“ dodal.



Poptávka po bobech stoupla i v dalších obchodech. Například v hypermarketech Globus. „Začala hned po 27. prosinci, kdy nasněžilo a přituhlo, přitom zrovna nastoupil zákaz prodeje určitých položek,“ potvrdila mluvčí Lutfia Volfová.

Velkému zájmu o boby se snaží vyhovět například Hračkářství a papírnictví u Nováků v Klášterci nad Ohří. Volný prodej sice není možný, zboží je ale možné si objednat a v domluvený čas vyzvednout. Lidé tedy píší zprávy a majitelka se snaží vyhovět.



„Největší sháňka byla minulý týden, to byl opravdu mazec. Objížděla jsem velkoobchody a snažila se jich nakoupit co nejvíc, aby se dostalo na každého. Ale trvá to stále, třeba dnes vydávám další dvoje boby jednomu pánovi,“ uvedla Eva Jandová.



Zájem je podle ní opravdu výjimečný. „Jindy prodáme maximálně sedm bobů za sezónu, protože je mají ve všech supermarketech v okolí. Jen loni byly dvoje, protože byla teplá zima. Zato letos jsme jich prodali přes šedesát, takže mám splněnou desetiletku,“ uzavřela.