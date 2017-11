Blesková výpověď: Vejprty skončily s Krajskou zdravotní

Vejprty, Kadaň – Zastupitelé zariskovali, aby zlepšili lékařskou péči v horském městě. Tu zajistí s pomocí kadaňské nemocnice.

Bez jednání i předchozího upozornění. Vejprtští zastupitelé jednostranně vypověděli smlouvu s Krajskou zdravotní, která na vejprtské poliklinice obstarávala provoz čtyř lékařských pracovišť: gynekologické ambulance, ortopedie, rentgenologie a dětského lékaře. Výpověď však není pouhým rozmarem. Město se domluvilo na další péči s Nemocnicí Kadaň, která má být podle starostky Jitky Gavdunové rozsáhlejší.

„Ano, všechny čtyři provozy, které u nás Krajská zdravotní měla, od nás dostaly jednostrannou výpověď, protože nás oslovila kadaňská nemocnice, že by péči převzala,“ potvrdila starostka. Přechod pod jiné zařízení má svou logiku. „Kadaňská nemocnice je spádová pro všechny typy ošetření. Poskytuje i převozové sanity, které vždy přijíždějí z Kadaně a odjíždějí zase tam. Nikdy ne do Chomutova,“ doplnila. Lékařskou péči totiž Krajská zdravotní, která spravuje pět severočeských nemocnic, obstarávala s pomocí chomutovské nemocnice. „Bylo to jako drbat se za uchem na druhé straně hlavy,“ zhodnotila starostka.

Bojová výpověď

Krajská zdravotní je z postupu Vejprtských rozčarovaná. „S výpovědí, která se týká čtyř zdravotnických pracovišť, nesouhlasí,“ uvedl pro Deník náměstek pro řízení zdravotní péče Aleš Chodacki. Nakonec ji však musí respektovat.

Vejprtští připouštějí, že šlo o rychlou výpověď. „Říkáme jí bojová. Nabídku jsme dostali na konci září a museli rychle jednat, aby běžela výpovědní lhůta. Krajské zdravotní jsem se za to omluvila,“ dodala Jitka Gavdunová.

Hlavním důvodem ke změně byla nespokojenost s četností lékařských služeb. „Kvalita byla výborná, naprosto perfektní, nemohli jsme si stěžovat. Jenže původně jsme si představovali, že dětský lékař k nám bude zajíždět pětkrát týdně a ortoped alespoň jedenkrát. To se ale nedělo, a tak se nám to tu začalo rozkližovat. Rodiče například přehlásili jinam zhruba čtyři sta dětských pacientů, což je skoro polovina,“ zdůraznila starostka.

Krajská zdravotní tvrdí, že dojíždění bylo u lékařů individuální. „Bylo podle potřeb pacientů Vejprtska na každý jednotlivý obor,“ uvedl náměstek Chodacki bez bližšího upřesnění.

Více péče, další ambulance

Od spolupráce s kadaňskou nemocnicí si horské město slibuje více. „Do konce příštího roku chceme zvýšit péči, například bychom chtěli mít zajištěnou dětského lékaře alespoň čtyřikrát do týdne, a navíc přivést další ambulance,“ nastínila starostka s doplněním, že se jedná o neurologovi.

Ředitel kadaňské nemocnice Petr Hossner potvrdil, že pokračují jednání s Vejprty, zatím ale nechce upřesnit jakým směrem se zdravotnická péče bude rozšiřovat. „Ještě jednáme, vše by mělo být jasnější za dva týdny,“ vysvětlil. „Mohu ale potvrdit, že se kadaňská nemocnice s Vejprty domluvila na tom, že od 1. ledna převezme čtyři ambulance, a to nejméně v současném rozsahu,“ doplnil.

Vejprty leží ve správním obvodu Kadaně, žije v nich na tři tisíce obyvatel. Opticky tvoří jeden celek s německým Bärensteinem, dělí je pouze hraniční potok.