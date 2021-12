Blatenský kostel zdobí betlém v životní velikosti. Otevřený bude i o Štědrý den

Šest let potřeboval orasínský umělec Josef Šporgy, aby pro horaly vytesal betlém v životní velikosti. Tradiční symbol Vánoc už je dokončený a lidé se na něj chodili do kostela sv. Michaela archanděla v Blatně dívat každou adventní neděli. Uvidí ho i o Štědrém dni od 11 do 12 hodin.

Adventní vystoupení v kostele sv. Michaela archanděla v Blatně. | Video: Deník/Miroslava Šebestová

„Je to mé nejrozsáhlejší dílo a největší sousoší, jaké jsem kdy dělal, a současně také první betlém,“ prozradil známý krušnohorský sochař a grafik. „Začal jsem svatou rodinou. Vůbec první figurou byla Panna Marie, od které se odvíjel styl všech dalších figur,“ doplnil. Betlém má celkem osmnáct postav tesaných z modřínového dřeva. Kromě Marie, Josefa a Jezulátka jsou jeho součástí tři mudrci, anděl, pastýř s rodinou a jako poslední přibyla trojice hudebnic. „Nejtěžší bylo vytvořit sochu sedící violoncellistky, nakonec se mi ale povedlo, aby se prstíky ruky dotýkaly strun. Do té doby pro mě byla nejnáročnější postava pastýřského synka s beránkem v náručí, protože na ní musí být vidět, jak pod tíhou mláděte sotva chodí,“ doplnil. Součástí betléma jsou také zvířecí figury oslíka, oveček a velblouda. Ten je ve většině betlémů zobrazený v sedu, oproti tomu ale mají v Blatně toto velkolepé zvíře na všech čtyřech nohách. Skauti rozvezli Betlémské světlo po Chomutovsku. Plamínek září v chrámu v Kadani Nápad vytvořit pro Blatno betlém v životní velikosti vyšel od starostky Ivety Rabasové Houfové a zastupitelů. „Řekli jsme si, že ho potřebujeme. Chtěli jsme postupovat pomalu, aby rostl rok za rokem s tím, že uvidíme jaký bude mít ohlas u lidí. Proto narostl do těchto rozměrů,“ nastínila starostka, která je s výsledkem nadmíru spokojená. „Jsme šťastní, že ho máme. Je opravdu krásný,“ je přesvědčená. Další betlém v životní velikosti Šporgy navrhl i pro město Jirkov, které jím chtělo ozdobit centrální náměstí. Z toho nakonec sešlo, návrh je ale stále využitelný pro jakéhokoli jiného zájemce. FOTO: Živý betlém lákal na náměstí. V Kadani se klaněli Jezulátku Blatenský kostel při adventních akcích zdobil nejen velký betlém, ale také tři malé. Jeden ze dřeva, další papírový, který před několika desítkami let pro zoopark nakreslila výtvarnice Marie Svobodová, a poslední keramický. Jeho postavičky a známé budovy, jako je radnice či kostely, vymodelovali lidé ze vsi. Adventním časem provázela výstava i hudební vystoupení - o čtvrtou adventní neděli tam hrála kapela Arcus.