Chomutov - Bezplatné právní poradenství v Chomutově zařídí senátor Přemysl Rabas.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Ondřej Zuntych

Dobrá rada drahá. Ne však v právní poradně v centru Chomutova, kde má obětem spekulantství s byty zdarma radit právnička. Od ledna se na ni mohou obracet zástupci společenství vlastníků bytů i nájemníci.

Poradnu rozjíždí senátor Přemysl Rabas, který se spojil se zkušenou právničkou Zuzanou Juppovou. „Záměrně jsem ke spolupráci oslovil advokátku, která má četné zkušenosti s řešením právních záležitostí z činnosti společenství vlastníků jednotek,“ uvedl Rabas. „Bezplatná právní poradna je jedním ze způsobů, jak splnit můj cíl: Zlepšit kvalitu života na sídlištích, která nejen na Chomutovsku dusí spekulanti s levnými byty,“ vysvětlil.

Společenství, která se potýkají s dlužníky a trápí je obtěžující chování nepřizpůsobivých sousedů, se budou setkávat s advokátkou v kanceláři senátora v bývalém obchodním domě Bílá labuť v Ruské ulici. „Předsedové společenství často nevědí, jaká mají práva. Hlavním smyslem tedy je, abychom jim v rámci aktuálního platného právního rámce dali co nejlepší možnost se bránit,“ nastínila advokátka.

První zájemci mohou poradenství využít 28. ledna od 17.30 hodin, stačí se objednat přes kontaktní formulář na webových stránkách premyslrabas.cz/poradna/. Někteří se už přihlásili.

„Máme první tři zájemce. Jeden chce řešit problémy, které se týkají spekulantství, dva další ale své osobní záležitosti - rozvod a majetkové vyrovnání. To jsou ovšem osobní spory, do kterých advokátka nebude zasahovat,“ upozornil asistent senátora Miroslav Koranda, kde jsou meze.

Poradna by měla sloužit jednou za měsíc. „Příští termín tedy nabídneme v únoru, kdyby byl ale větší zájem, zařídíme ji častěji,“ zmínil asistent. Spekulantství s byty je problém, který přenesl praxi z ubytoven do paneláků.

Spekulanti se do bytů snaží dostat početnější rodiny závislé na sociálních dávkách, které přes ně mohou odčerpávat. Problém nastává hlavně v případě, že neodvádějí zálohy do fondu oprav a za služby, takže dluhy táhnou sousedé. Pokud na ně nestačí, mohou přijít o teplo a vodu, čímž se dům stává neobyvatelným. Potíže přináší také každodenní soužití, kdy si starousedlíci stěžují na hluk, špínu a hmyz.

Nabídka poradenství zaujala

Řada společenství si s problémy nevědí rady a právní rady by uvítala. Zvlášť, když nepředstavují další náklady. „Pokud je to bezplatně, využili bychom ho,“ zaujalo Martina Veselého, který je předsedou v paneláku na Kamenné. „Řešíme nepřizpůsobivé a máme dluh asi dvě stě tisíc,“ shrnul základní problém.

Novou službu ocenil i předseda čtyř společenství na sídlišti Písečná a Zahradní Josef Novotný, a to ačkoli si ví rady. „Je dobré, že se lidé budou mít kam jít poradit. My si to řešíme sami, i když je to možná na hraně. Díky tomu máme ale všechny domy roky bez dluhů,“ podotkl.

„Do stanov jsme si dali podmínku, že pokud někdo neplatí, ustřihneme mu služby. Nejdřív samozřejmě dostane upomínku. Pak mu sebereme vodoměr a díky tomu, že je dům začipovaný, dotyčného nepustíme do výtahu a sklepů. Když nekomunikuje, zablokujeme mu celý čipový systém, takže se nedostane do domu. Jak to bude řešit, je na něm. My se snažíme dlužníkům znepříjemnit situaci,“ uzavřel Novotný.