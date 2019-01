Boží Dar - Město Boží Dar odvolává zákaz vstupu na městské lesní cesty, které jsou upravené pro běžkaře.

Hasiči pomáhají s odklízením sněhu v Božím Daru a odstraňováním popadaných stromů v okolních lesích. | Foto: HZS

„Pohyb na těchto běžeckých trasách je však na vlastní nebezpečí,“ upozorňuje starosta města Jan Horník.

Jiný zákaz ale nadále platí. Kvůli trvající námraze a velkému množství sněhu na stromech platí do odvolání zákaz vstupu do lesních porostů, které leží mimo upravované lesní cesty. „Nadále až do konce zimy také platí zákaz vjezdu vozidel do centra města vyjma místních občanů, zásobování, rekreantů a integrovaného záchranného systému,“ doplňuje Horník.

Vjezd je možný i do skiareálů Hranice a Novako, ale jen do naplnění kapacity jejich parkovišť.