„Ta myšlenka, že světlo z Betléma od Ježíška doputuje až k nám, je naprosto úžasná. S tím světýlkem se tak vlastně trošku ocitneme přímo v Betlémě,“ svěřuje se na vymrzlém nástupišti Veronika, která si pro hřejivý symbol míru, lásky, naděje a přátelství chodí každý rok. Její syn dokonce v Betlémě byl. „O to víc se do toho umí vžít,“ dodává žena, která má doma ještě jednu lucernu a s velkými svíčkami chce plamínek udržet až do konce Vánoc.

Za chvíli je hotovo

Když vlak v Teplicích zastavuje, skupinka lidí na nástupišti hledá vagón se skauty. Ti se náhle za zvuku zvonečků vynoří ze dveří s hořícími lucernami a začnou venku světlo rozdávat. Veronika spěchá k davu, aby si připálila. Za chvíli je hotovo a skauti se vracejí do rychlíku, který ještě chvíli stojí. „Krása! Máme rezervu,“ vydechne si ve vagónu skautka Zuzana Sýkorová z Mostu. Vděčné rodiny světlonošům za okny mávají.

„Naším cílem je hlavně nezpožďovat vlak, to je základ,“ vysvětluje skautka Silvie Fránová z Chomutova. To už rychlík míří do Bíliny, kde se na nádraží všechno opakuje. Výstup, rozdávání světla, nástup, jízda do Mostu, a tak dále až na Karlovarsko, kde služební trasa skautům končí.

Průvodčí jezdí se skauty ráda

Letos je novinkou, že nejedou v kupé, protože modernější vlak má jen velkoprostorové oddíly, kde všichni cestující sedí pohromadě. „Je to jiné než v kupéčku. Nemáme tu své soukromí, ale na druhou stranu máme skvěle připravené zázemí a naprosto výbornou průvodčí, která si vyměnila službu, aby s námi mohla zase jet,“ říká skautka Zuzana.

Průvodčí Jana Duchanová z Chebu nedá na světlonoše dopustit. „Jezdím s nimi ráda. Domlouváme se předem a vždycky chci znát termín, abych si mohla zajistit službu. Pro mě je to příjemné zpestření práce, které hned zlepší den. A taky se mi líbí dodržování tradice,“ svěřuje se zaměstnankyně Českých drah. S povoleným převozem Betlémského světla neměla nikdy žádný problém. Letos přibyla jen další bezpečnostní instrukce, protože v rychlíku jsou protipožární čidla. Kdyby na lucerny reagovala, měli skauti podle dohody zachovat klid a čekat na vyřešení alarmu. „Zatím je pohoda,“ říká průvodčí.

FOTO: Z Ústí až do Chebu. Skauti vezli rychlíkem Krušnohor Betlémské světlo

Mezi zastávkami skauti v poloprázdném vlaku debatují a ochutnávají vánoční cukroví. Lucerny jsou dobře zajištěné a nejsou na petrolej. „Používáme lampový olej, který méně čadí a je méně cítit,“ vysvětluje skaut Martin Frána, který patří k nejzkušenějším světlonošům. Už si nepamatuje, kdy jel s Betlémským světlem poprvé, ale už to prý mohlo být před dvaceti lety. Od té doby se parta kurýrů proměnila a přibyli nováčci.

Dřív skauti při příjezdu na nádraží hlasitě oznamovali z oken kupé, že vezou světlo, aby lidi věděli, ze které části vlaku vystoupí. Nové vlakové soupravy ale nemají otevírací okna, takže je větší ticho a víc se pospíchá. „Vyběhneme, a když venku někdo je, tak mu světélko předáme,“ líčí akci Zuzana. Předávání urychluje, když mají lidé svíčku v kelímku a je už trochu použitá, protože nový knot plamínek hůř chytá.

Zájemci o světlo mají ještě šanci

Komu Betlémské světlo doma zhasne, nebo ho ještě nemá, dostane ho na různých místech Ústeckého kraje, kam ho skautští kurýři dopraví. Například mostečtí skauti budou světlo rozdávat i v Oseku, Kovářské, Vejprtech, Blažimi a ve středu 23. prosince v saských městech Annaberg, Zöblitz, Olbernhau a Seiffen. Seznam míst je webu Betlémského světla.

Výprava v rychlíku Krušnohor je součástí kontinentální týmové akce. Světýlko z místa narození Ježíše Krista putuje nejprve letecky do Rakouska, kde si ho vyzvedávají skauti a skautky z jednotlivých evropských zemí. Do České republiky ho od roku 1990 dovážejí brněnští skauti. Rozvoz vlaky po republice začal v sobotu 17. prosince.