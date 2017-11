Během prvních deseti minut přišlo na kraj přes tisíc žádostí o kotlíkovou dotaci

Ústecký kraj - Za prvních 24 hodin od startu příjmu žádostí se o kotlíkové dotace přihlásilo přesně 1 345 obyvatel Ústeckého kraje.

Celkem má kraj v aktuální výzvě připravených 156 milionů korun. "Největší počet žádostí přišel krátce po otevření systému, tedy po úterní desáté hodině dopoledne. Během prvních deseti minut žadatelé nahráli více než tisíc žádostí," uvedla mluvčí kraje Lucie Dosedělová.

Po elektronickém odeslání kompletní žádosti přijde žadateli potvrzení i s pořadovým číslem žádosti, do 24 hodin pak i potvrzená žádost, kterou je nutné vytisknout podepsat a v listinné podobě vše do deseti pracovních dnů doručit na podatelnu krajského úřadu.

Žádosti bude možné podávat až do konce ledna 2018. V případě, že budou do této doby vyčerpány finanční prostředky, bude příjem žádostí ukončen dříve. "Celkově by v našem kraji mělo být vyměněno 1 683 kotlů," dodala mluvčí.