Čtenáři vás zřejmě znají jako dlouholetého ředitele kultury v sousedním Jirkově, od ledna jste ředitelem Chomutovské knihovny, co vás vedlo k tomu se do výběrového řízení přihlásit?

Součástí Kulturního, vzdělávacího a informačního zařízení Jirkov byla i knihovna, když se objevila možnost přihlásit se do konkursu na ředitele knihovny v Chomutově, bylo to vcelku logické rozhodnutí.

Podle vlastní zkušenosti se ředitelé knihoven dělí na dvě skupiny. Ta první je konzervativní. Považují knihovnu za tiché místo jen a pouze k četbě a výpůjčce knih. Ta druhá se snaží z knihoven udělat komunitní centra s programem, který přiláká nové čtenáře a nabídne jim i něco víc, než půjčování svazků. Kam se řadíte vy?

Primárně respektuji to, že knihovny jsou zřizovány za účelem poskytování knihovnických informačních služeb. Ale informačních zdrojů dnes přibývá a tato role knihovny ustupuje do pozadí. Je proto třeba hledat jiné cesty, jak do nich čtenáře dostat. Jsem jednoznačným zastáncem toho, že knihovna se má stát kulturním centrem. Navíc si myslím, že obdobné organizace a spolky by si neměly konkurovat. Větších úspěchů vždy dosáhnou vzájemnou spoluprací, s tím že příspěvková organizace města má k dispozici jiné možnosti, než zájmový spolek.

Už jste naznačil, že knihovny dnes musí o čtenáře bojovat. Knihy je možné si stáhnout na internetu, stejně tak filmy nebo hudbu. Když člověk nechce, do knihovny v podstatě nemusí. Jak podle vás přimět čtenáře k tomu, aby opustili pohodlí svého domova a zašli do knihovny?

Knihovna je orientována na vzdělanější cílové skupiny. Jsou čtenáři, kterým knihovna může nabídnout, a v minulosti i nabízela, například řadu vzdělávacích programů. Skupina, se kterou hodně pracujeme a do budoucna se na ní chceme výrazněji zaměřit, jsou senioři. Jsou stále aktivnější, mají i dostatek energie. Usilujeme o to, abychom nabídku pro ně rozšířili. Knihovna poskytuje nejen výukové programy v rámci univerzity třetího věku, ale i studium virtuální univerzity při České zemědělské univerzitě v Praze, připravujeme pro ně i rozšíření oblíbených tematických exkurzí. Druhou významnou skupinou, na níž cílíme, jsou rodiny s dětmi. Snažíme se podchytit čtenáře od jejich raného věku. Nyní proto připravujeme například unikátní výstavu Lega. Bude to téměř kompletní sbírka produktů Lego Architecture od soukromého sběratele, který nám ji poskytne zcela zdarma. Jde o soubor řady významných staveb z celého světa. Součástí výstavy bude i jednoduchý zeměpisný test. Děti, které na výstavu přijdou, budou mít možnost vyplnit vědomostní kvíz, v němž objekty přiřadí k odpovídající části světa či zemi, a vyhrát sadu oblíbené stavebnice. Tohle je právě jedna z cest, jak do knihovny přilákat děti, které si sem pak samy snad najdou cestu, přitom si mnohdy ani neuvědomují edukativní povahu jednotlivých aktivit.

Bedřich Fryč

Vystudoval obor učitelství pro první stupeň základní školy na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Zkušenosti má s pořádáním kulturních produkcí, výstav, školení, veletrhů a přehlídek. V Jirkově organizoval charitativní Běh Terryho Foxe, vytvořil dramaturgický plán a koncepci multižánrového festivalu Kludského zahrada a Jirkovského benefičního adventu, který má už třináctiletou tradici. Je členem správní rady Nadačního fondu Cesta proti bolesti a organizátorem doprovodných kulturních aktivit k tomuto charitativnímu projektu.

Některé knihovny se snaží připravovat různé balíčky pro konkrétní skupiny čtenářů. Například při různých hudebních výročích vytvoří balíček složený z knihy o interpretovi, k tomu dají DVD a CD. Čtenář tak odchází s maximem informací. Chystáte něco podobného i u vás?

Před nedávnem jsme slavili Valentýna a inspirovali jsme se akcí Rande naslepo. V knihovnickém provedení jsme čtenářům nabídli rande s knihou, která byla zabalena dárkově do neprůhledného obalu. Čtenář si tak půjčil knihu, o jakou ale jde, to zjistil až doma. Měli jsme v beletrii připraveno třicet pět knih a rozebrány byly všechny. Je tedy vidět, že čtenáři jsou otevření seznámit se s knižními díly i jinak než na doporučení či na základě recenzí. Nyní připravujeme i vybudování Teen zóny v objektu knihovny. Bude zřízena v prostorách bývalého hudebního oddělení a určena bude pro žáky základních škol i studenty, kteří si třeba chtějí v knihovně ukrátit čas, než jim po škole pojede autobus domů. Budou mít k dispozici 3D tiskárnu, prostor pro žánr fantasy či pro komiksy i pro poslech hudby.

Zmiňoval jste univerzitu třetího věku. Mám zkušenost z Loun, kde je také součástí knihovny a kde senioři, kromě toho, že hojně navštěvují různé předměty, tak se také podílí na některých akcích knihovny a spoluvytvářejí komunitu kolem knihovny. Funguje to samé i tady v Chomutově?

K některým aktivitám dávají senioři sami podnět. Některé jsou úspěšné více, jiné méně. Od studentů univerzity třetího věku vzešel například nápad na kurz sebeobrany pro seniory. Ukázalo se, že senioři se ale méně rádi perou, než tančí. Zatímco o kurzy sebeobrany nebyl tak velký zájem, o právě otevřené kurzy taneční je zájem obrovský a jsou už všechny obsazené. Stejně je tomu u zdravotních cvičení, která patří mezi velmi vyhledávané aktivity. Do budoucna plánujeme nejen pro seniory zmíněné literárně zaměřené exkurze, např. krajem Karla Hynka Máchy nebo po stopách legend ze Starých pověstí českých. Chceme jim ukázat i místa, která stojí trochu na okraji zájmu turistů. Například na Karlštejně a v Koněpruských jeskyních byl téměř každý, ale u nedalekých Neumětel, kde je hrob bájného Šemíka, už tomu tak rozhodně není. O zájem ze strany seniorů strach nemáme, podobné aktivity se těší vždy opravdu mimořádnému zájmu.

Ředitelem Chomutovské knihovny jste od nového roku. Tedy relativně velmi krátkou dobu. Přesto, udělal jste si už představu o tom, jestli chcete něco zásadním způsobem do budoucna změnit nebo vylepšit?

Knihovna v Chomutově kromě svého sídla spravuje ještě další dva historické objekty. Jde o kostel sv. Ignáce na náměstí a městskou věž. Právě připravujeme podmínky pro zrestaurování kaple Božího hrobu v kostele, které bude zahájeno letos naším zřizovatelem, tedy městem Chomutov. Často cestuji a jedním z důvodů je i hledání inspirace pro následnou realizaci v místním prostředí. Velkému zájmu se nyní těší moderní expozice, které využívají digitálních a interaktivních technologií. Instalaci podobných prvků na věži považuji za jednu z vhodných možností, jak lze seznámit stručně a atraktivní formou návštěvníky s historií města.

Vést knihovnu a k tomu se starat o další kulturní stánky musí být nejen časově velmi náročné. Navíc člověk by měl ke knihám mít vztah. Co vlastně čte takový ředitel knihovny v Chomutově? A má na to vůbec čas?

Ještě před sametovou revolucí jsem se spřátelil s Jaroslavem Foglarem, na jehož knihách jsem vyrostl. Beseda se stále ještě zakázaným autorem, kterou jsem připravil s přáteli za gymnaziálních studií v Litoměřicích a která se dočkala neskutečného zájmu čtenářů, byla vlastně mou první veřejnou kulturní akcí. Dnes si rád přečtu díla Radky Denemarkové, Miloše Urbana či Umberta Eca, z básníků například Ivana Jirouse nebo Christiana Morgensterna. Mým oblíbeným tématem jsou soudobé dějiny a tedy i tvorba Timothyho Snydera, Tonyho Judta či Václava Černého. Usínám od dětství při četbě knihy ve vyhřáté posteli, hodně čtu na cestách, ale jinak je to s časem na čtení horší. Snad jen za současné mimořádné situace je ho na můj vkus už až příliš.