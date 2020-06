V posledních pěti letech byla otvická Banda pro wakeboardisty dostupná buď s obtížemi, nebo vůbec. Lyžařský vlek loni stál, předchozí rok až na pár jízd také a o nic lepší to nebylo ani předtím. Tato nepříjemná éra má brzy skončit. Po obnově velkého vleku a zajištění nového kotvení se Banda opět otevře. Jezdci se tam vrátí se začátkem letních prázdnin.

„Práce začaly v březnu a předpokládáme, že v první polovině července budeme moct vlek zprovoznit. Předtím ještě musíme udělat zkušební provoz,“ předeslala vedoucí odboru rozvoje a investic při chomutovském magistrátu Hana Nováková.

Na zakázce za 4,1 milionu korun dělá společnost Wakemaster, podle níž nové zařízení při správném servisování vydrží patnáct let. „Kompletně se změnilo ovládání vleku. Předtím se musel řídit ručně pákami, teď je pohon elektropneumatický. O vše se stará automat,“ nastínil Jan Veselý z technického a provozního oddělení společnosti.

Vyřešit bylo potřeba i kotvení sloupů, na kterých je ve výšce vypnuté dlouhé okruhové lano. „Museli jsme ho kompletně předělat, protože bylo poddimenzované a ujíždělo,“ uvedl Veselý. „Na jeden sloup je potřeba využít 40 kubíků betonu. Dělá se to ručně, máme na to speciální potápěčskou firmu a své postupy, jak dostat beton do vody a zařídit, aby to všechno drželo,“ doplnil.

Komplikovanou práci ve vodě odborníci zajišťovali u jednoho ze čtyř sloupů, další dva jsou na souši a poslední rekonstruovali už předloni, když se před plánovanou sezónou skácel.

To byla pro město poslední kapka. Do té doby tam každoročně probíhaly opravy vleku, pád sloupu ale věstil, že rozsah potřebných prací musí být větší. Proto magistrát naplánoval obnovu vleku a zajistil nové kotvení.

Dříve byl vodní vlek na Bandě v blízkosti Kamencového jezera vyhlášenou atrakcí. Vznikl tam profesionální wakepark, kde se pořádaly závody a nabízely tréninky i výuka dětí pod dohledem špičkových republikových trenérů. To je pryč.

Před čtyřmi lety město areál převzalo, stejně jako Kamencové jezero, od společnosti CV Relax, která ho do té doby měla v nájmu. To už byl vlek porouchaný a v sezoně 2015 se nerozjel. „Vlek jsme převzali v havarijním stavu, tehdy se ale z časových a finančních důvodů nepřistoupilo k celkové rekonstrukci, dělala se jen repase,“ přiblížila Nováková. „Jenže v průběhu byly problémy s motorem, pak se zase rozbil variátor pro řazení rychlosti. Technologické závady se opakovaly a už nemělo smysl je opakovat,“ doplnila.

Areál zůstává v rukou spolku Water Sport Club z Oseka, který ho bude i nadále provozovat a doufat. „Jsou před námi roky práce, za námi smutná minulost. Máme ale úsměv na rtech, protože bude vše nové, takže se posuneme dál a vynasnažíme se vytvořit co nejlepší atmosféru pro sportovce, rekreanty i veřejnost,“ těší se vedoucí Wake parku Jan Vorlík.

V dalším roce bude pro spolek prioritou investice, kterou chce pořídit sám. „Chceme vystavět dětský vlek, který je nezbytnou součástí velkého vleku,“ dodal Vorlík.