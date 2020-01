Zásobník projektů, který na jednom místě shromažďuje veškerý investiční potenciál země. Tak popsal premiér Andrej Babiš (ANO) Národní investiční plán (NIP), který loni v prosinci představila jeho vláda. Jde o 20 tisíc projektů, které mají do roku 2050 vzniknout asi za 8 bilionů korun. Také v Ústeckém kraji by stovky miliard měla spolknout řada záměrů.

Nejvíc má ukousnout rozvoj dopravy. Jen výstavba železničních tunelů pod Krušnými horami a Českým středohořím i podzemního nádraží v Ústí nad Labem na plánované vysokorychlostní trati z Prahy do Drážďan má ministerstvo dopravy vyjít na částku přes 100 miliard. A stavba nového rychlého spojení vlakem do Mostu a Loun, která má vypuknout za 10 let, má spolknout přes 30 miliard. Položky na plánované obchvaty, spojky či dostavby dálnic v regionu v tomto srovnání představují vlastně jen „drobné“.

Další rozvoj kraje mají přinést investice ostatních ministerstev nebo jejich příspěvkových organizací a také samospráv. Samotný Ústecký kraj by měl podle údajů v NIP v regionu proinvestovat jenom v nadcházející „pětiletce“ nejméně přes 6 miliard. Podobný soupis velkých investic, které úřad čekají, ale není úplnou novinkou. Seznam plánovaných projektů s rozpočtem nad 50 milionů si sestavil sám už v roce 2018.

„Následně byl doplněn strategickými investicemi plánovanými v Ústeckém kraji do roku 2030,“ vysvětlila Magdalena Fraňková z odboru regionálního rozvoje krajského úřadu s tím, že v průběhu listopadu 2019 došlo na základě žádosti ministerstva pro místní rozvoj k další aktualizaci dokumentu. V NIP je nakonec zveřejněno pouze 20 nejvýznamnějších regionálních krajských investic.

Mezi nejočekávanější investice v regionu, které Babišův dokument připomíná, patří ta ministerstva spravedlnosti. V jeho režii by měl vyrůst na ústeckém Bukově justiční areál, o kterém se mluví roky. Kancelářská plocha nejen pro okresní i krajský soud a státní zastupitelství, ale i pro další úřady justičního aparátu na 8,5 kilometru čtverečních by podle dokumentu měla vyjít na 2,5 miliardy. „Justiční komplex zrychlí a zjednoduší komunikaci a průběh jednání v rámci justice. Všechny instituce budou sídlit na jednom místě. Dnes musí například státní zástupci docházet ze středu města přes řeku Labe na Střekov do současné, už nevyhovující budovy soudu,“ připomněla už dříve mluvčí ústeckého krajského soudu Veronika Suchoňová. „V letošním roce předpokládáme dokončení projektové dokumentace a zahájení zadávacího řízení na dodavatele stavby,“ sdělil mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.

Kritici NIP poukazují na to, že Babišův tým do dokumentu nashromáždil celou řadu investic, u nichž zatím často chybí především finanční záruky, že se opravdu uskuteční. O tom, co na území Ústeckého kraje v blízké budoucnosti daleko pravděpodobněji vyroste nebo se dočká opravy, tak zatím nejstřízlivěji vypovídají schválené rozpočty samospráv na rok 2020. Ústecký kraj loni proinvestoval něco přes miliardu, nejvíc šlo do školství. „Pro rok 2020 počítáme s dalším výrazným navýšením proinvestovaných finančních prostředků v celkové výši přes 2,5 miliardy,“ řekl mluvčí hejtmanství Martin Volf. „Nejvýznamnější plánovanou investiční akcí jsou nová komunikace u Chomutova za 250 milionů a střední škola stavební a strojní Teplice ve výši 235 milionů,“ přiblížil už dříve náměstek hejtmana Martin Klika (ČSSD).